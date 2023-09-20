Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай призвал создать условия для урегулирования кризиса на Украине
Мир
Известный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки легких
Мир
Лавров заявил об отсутствии у Запада аргументов для честного диалога по Украине
Мир
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе
Мир
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования РФ в связи с гибелью миротворцев
Общество
Глава СК России запросил доклад о расследовании дела о взрыве газа в Балашихе
Мир
Журналист из США Хинкл спрогнозировал скорый и жестокий финал для Зеленского
Мир
Стычки протестующих и полиции начались в Ереване
Мир
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
Общество
Прощание с актером Алексеем Яниным будет закрытым
Мир
Хакеры взломали аккаунт сына Трампа в Х и заявили о смерти отца
Мир
Asia Times сообщила о возможном прекращении поддержки США Зеленского
Мир
Лавров назвал поддержку Западом Украины нарушением принципа самоопределения регионов РФ
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВФУ погибла мирная жительница

Семьям погибших при взрыве в Балашихе выплатят по 1 млн рублей

Вице-губернатор МО Хромушин: семьи погибших после ЧП в Балашихе получат по 1 млн рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Близким погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе выплатят по 1 млн рублей компенсации. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Кроме того, денежные средства также выделят пострадавшим во время ЧП.

«Пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, (выплатят. — Ред.) — 500 тыс. рублей. Тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести, — 300 тыс. рублей, остальным пострадавшим — 100 тыс. рублей», — сообщается в группе администрации городского округа в «ВКонтакте».

Как уточнили в ведомстве, на восстановление имущества семьям выплатят по 30 тыс. рублей на одного жильца, а одиноко проживающим — по 50 тысяч.

Немощь тяги: что привело к взрыву газа в жилом доме в Балашихе
Следствие должно проверить факты незаконных перепланировок и недопуска коммунальщиков в квартиры, полагают эксперты

Взрыв газа в подмосковной Балашихе произошел утром в среду на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение. По данным «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием.

Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжались.

Позднее в доме загорелся строительный мусор на площади 20 кв. м, в ликвидации пожара была задействована спецтехника.

Общее число жертв происшествия в настоящее время достигло шести человек, из них двое спасателей, еще 13 человек пострадали, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС. Остальные шесть человек будут проходить амбулаторное лечение.

Спасателя Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на объекте, представят к награде. Также решается вопрос награждения второго погибшего спасателя — Олега Калмыкова.

В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023