Семьям погибших при взрыве в Балашихе выплатят по 1 млн рублей

Близким погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе выплатят по 1 млн рублей компенсации. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Кроме того, денежные средства также выделят пострадавшим во время ЧП.

«Пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, (выплатят. — Ред.) — 500 тыс. рублей. Тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести, — 300 тыс. рублей, остальным пострадавшим — 100 тыс. рублей», — сообщается в группе администрации городского округа в «ВКонтакте».

Как уточнили в ведомстве, на восстановление имущества семьям выплатят по 30 тыс. рублей на одного жильца, а одиноко проживающим — по 50 тысяч.

Взрыв газа в подмосковной Балашихе произошел утром в среду на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение. По данным «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием.

Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжались.

Позднее в доме загорелся строительный мусор на площади 20 кв. м, в ликвидации пожара была задействована спецтехника.

Общее число жертв происшествия в настоящее время достигло шести человек, из них двое спасателей, еще 13 человек пострадали, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС. Остальные шесть человек будут проходить амбулаторное лечение.

Спасателя Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на объекте, представят к награде. Также решается вопрос награждения второго погибшего спасателя — Олега Калмыкова.

В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.