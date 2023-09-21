В МЧС сообщили о завершении поисковых работ на месте взрыва газа в Балашихе

Спасатели завершили поисковые работы и разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.

«Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли, восемь человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались», ― сказано в Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы МЧС, с места происшествия вывезли 226 куб. м мусора, разобрали 100% завалов.

Утром в среду, 20 сентября, в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение. По данным «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием.

Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжались. Позднее в доме загорелся строительный мусор на площади 20 кв. м, в ликвидации пожара была задействована спецтехника.

Спасателя Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на объекте, представят к награде. Также решается вопрос награждения второго погибшего спасателя — Олега Калмыкова.

В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председателю СК России Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании уголовного дела.

Вечером в среду вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что близким погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме выплатят по 1 млн рублей компенсации. Кроме того, денежные средства также выделят пострадавшим во время ЧП.