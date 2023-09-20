Глава СК России запросил доклад о расследовании дела о взрыве газа в Балашихе

Председателю СК России Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании дела о взрыве газа в жилом доме в подмосковной Балашихе, в результате которого погибли и пострадали люди. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», ― сообщили правоохранители в Telegram-канале.

Взрыв газа в подмосковной Балашихе произошел утром в среду на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение. По данным «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием.

Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжались.

Позднее в доме загорелся строительный мусор на площади 20 кв. м, в ликвидации пожара была задействована спецтехника.

Общее число жертв происшествия по последним данным достигло шести человек, из них двое спасателей, еще 13 человек пострадали, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС. Остальные шесть человек будут проходить амбулаторное лечение.

Спасателя Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на объекте, представят к награде. Также решается вопрос награждения второго погибшего спасателя — Олега Калмыкова.

В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.