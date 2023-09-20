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Пожар начался на месте взрыва газа в доме в Балашихе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В доме в Балашихе, где произошел взрыв газа, начался пожар. Кадры с места событий 20 сентября представили «Известия».

На записи видно, как на месте происшествия клубится дым, в результате взрыва от постройки осталось только основание. Спасатели оперативно ликвидируют возгорание, задействована специальная техника.

Взрыв газа в Балашихе произошел утром в среду на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской. Сначала обрушились три этажа дома, было повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение. По информации «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием.

Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжались.

Общее число жертв ЧП в настоящее время достигло шести человек, из них двое спасателей, еще 13 человек пострадали, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС. Остальные шесть человек будут проходить амбулаторное лечение.

Спасателя Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на объекте, представят к награде. Также решается вопрос награждения второго погибшего спасателя — Олега Калмыкова.

В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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