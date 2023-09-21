О настоящем мужчине: как снимался экшен-триллер «Оборотень»

Вилка, микрофон, кредитная карта — эти и многие другие неожиданные «орудия» использовали в драках герои сериала «Оборотень». 21 сентября в видеосервисе Wink состоится цифровая премьера остросюжетного 8-серийного проекта. Вскоре сериал покажут зрителям телеканала РЕН ТВ. «Известия» поговорили с создателями проекта и узнали, какие сюрпризы ждут зрителей премьеры.

Упал. Очнулся — амнезия

На экране – настоящий экшен, брутальный, с реалистичными трюковыми сценами и множеством драк. Что интересно, такую брутальную историю сняла девушка-режиссер Анна Курбатова. На главные роли пригласили популярных актеров Дениса Шведова и Максима Щеголева.

— Это настоящие мужчины, которые могут за себя постоять, и в нашем сериале они прекрасно сыграли специальных агентов, борющихся против зла, — рассказал «Известиям» продюсер фильма Михаил Курбатов. — К нечистой силе, вурдалакам, мистике наши герои не имеют никакого отношения. В название сериала «Оборотень» заложено несколько смыслов. Искать их зрителю будет интересно. Пробы проходили многие артисты, но создатели остановились на Денисе Шведове. И попали в десятку, актер очень органично смотрится.

Фото: пресс-служба РЕН ТВ Съемки сериала «Оборотень»

Герой Дениса Шведова очнулся в неожиданном и не самом приятном месте. Он не помнит о себе ничего. Всё, что у него есть, — открытка от некоего Петра некому Андрею. Расследуя произошедшее с ним, он заново знакомится с самим собой. Ему предстоит вспомнить, что это его зовут Андрей Лазарев, и он, как и тот Пётр с открытки (Максим Щёголев), был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы. На самом деле Пётр и Андрей — боевой тандем, в котором Пётр — куратор, а Андрей — универсальный боец, прошедший серьезную подготовку. За плечами Лазарева десятки успешных операций, но его последняя миссия оказалась провалена, а сам агент почему-то не помнит даже свое имя...

— Наш сериал в некотором роде экшен-притча про воина, который потерял память, — рассказала режиссер сериала Анна Курбатова. — Ему приходится очень непросто: среди врагов и друзей, сражаясь и спасая, он должен по крупицам восстановить свою прежнюю жизнь. В сериале есть интрига, в нем много классных трюков, стрельбы, шпионских страстей — в общем, всего того, что любит зритель.

Один и без оружия

Креативная группа РЕН ТВ при непосредственном участии генерального директора канала Владимира Тюлина внесла большую лепту в создание картины. Продюсеры канала участвовали и в создании сценария, и в кастинге, и в постановке и съемке экшен-сцен. Как говорит Михаил Курбатов, кино — это коллективный труд. Команда на проекте была сплоченная и высоко профессиональная, делала, как рассказывают, все возможное и невозможное.

Фото: пресс-служба РЕН ТВ Съемки сериала «Оборотень»

— «Оборотень» — первый в истории отечественного телевидения многосерийный экшен-триллер, где высокий уровень саспенса и красота современного киноязыка огранены нашим фирменным экшеном, — утверждает шоураннер Илья Огнев. — Мы разработали систему, позволяющую актерам не пользоваться дублерами, а быть главными участниками экшен-сцен; блистательный режиссёр Анна Курбатова филигранно выстроила драматическую линию проекта. Всё это, безусловно, заставит зрителя сопереживать нашим героям каждую секунду повествования.

Драки в сериале ставил Алексей Абрахманов. Ему было важно, чтобы актеры были физически подготовлены и сами могли выполнять трюки. Как говорит постановщик, в наших фильмах мало кто хорошо дерется, а еще меньше оригинальных, ни на кого непохожих трюковых сцен. Обычно драки стараются снять покороче или завуалировать. В «Оборотне» все наоборот. Сцены сняты зрелищно. По сюжету, герой Дениса Шведова – очень подготовленный оперативник.

— Дабы не выдать себя, он не бьет противника кулаками, — поделился с «Известиями» Алексей Абрахманов. — Он работает только спецприемами – работа основанием открытой ладони, рывки, захваты. Это делают в том случае, когда надо нейтрализовать, а не драться. А бойцов определить просто, у них сбитые костяшки на руках.

Фото: пресс-служба РЕН ТВ Съемки сериала «Оборотень»

Герой не носит оружия. Даже если оно попадает к нему в руки, тут же оказывается разряженным. Постановщик драк придумал необычный ход: герой работает не только приемами спецслужбистов, но и дерется подручными предметами. А под руку Денису Шведову попадались: зонтик, багет от картины, швабра, микрофон, вилка и даже кредитная карта. Как говорят в кино, «за время съемок не пострадал ни один человек». Шишки и синяки не в счет для боевика.

Драки понарошку, как правило, видны профессионалам. От этого и боевые сцены в некоторых фильмах порой вызывают улыбку. От вида настоящей драки зрители вжимаются в кресла. Этого эффекта и добивались создатели «Оборотня». Смотрящим должно быть страшно. И если в какой-то момент они закрывают глаза руками, значит, замысел удался.

— Главным импульсом, побудившим меня сняться в этом проекте, стал тот экшен, которым наполнен «Оборотень», — рассказал Денис Шведов. — Здесь его очень много, и мне стало интересно испытать себя в этих сценах после довольно долгого перерыва. И, конечно, меня привлекла история — в ее центре человек, который пытается собрать свою жизнь, совершенно не помня, что с ним происходило в прошлом. Помочь в этом ему могут только оставленные им самим маячки, сигналы, зацепки.

Фото: пресс-служба РЕН ТВ Кадр из сериала «Оборотень»

Как говорит Шведов, то, что его герой не использует оружие, только добавляет сложности. Хорошая спортивная подготовка Дениса Шведова и Максима Щеголева дала возможность постановщику разработать сложные трюки. Большую роль в их исполнении сыграла мотивация. Постановщик оценил интерес и готовность артистов учиться чему-то новому.

— «Оборотень» — это рассказ о том, как человек добивается правды и справедливости, и насколько сложен бывает этот путь, — считает актер Максим Щёголев. — У сериала совершенно нетривиальный сюжет, в нем много завязок и линий, много непонятного. Этот ребус будет интересно разгадывать не только мужской аудитории, но и женской, потому что в сериале есть романтическая линия.

Поддержать настроение помогает музыка. Ее к сериалу написал DJ Грув (Евгений Рудин – «Известия»). Продюсеры уже не первую картину делают с композитором-электронщиком. В планах еще несколько проектов.

Фото: пресс-служба РЕН ТВ Кадр из сериала «Оборотень»

Бдительная бабушка

Съемки проходили зимой, в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Оператор Сергей Чистяков показал Северную столицу с неожиданных ракурсов. По замыслу продюсеров, была задача снять так, чтобы было непонятно, в каком городе происходит действие сериала. Сергей Чистяков не только справился с этой задачей, но и великолепно снял трюковые сцены.

Художники предложили некоторые объекты задекорировать, а что-то построить, чтобы была свобода в творчестве. И если уж по сюжету надо разнести избушку-декорацию, то никто претензий не имеет. Поэтому и снимали в Кронштадте, Сестрорецке, где можно «боевика дать». Дворцовые интерьеры в фильме отсутствуют.

— Однажды бабушка, увидев, как во дворе один мужчина метелит троих, бьет их об машину, а те орут, корчась от боли, вызвала полицию, — вспоминают создатели сериала. — Она не думали, что это кино. Сцену снимали с коптера. Съемочная группа находилась в помещении, ее не было на площадке. А через 10 минут приехал наряд.

Фото: пресс-служба РЕН ТВ Съемки сериала «Оборотень»

По мнению директора по контенту видеосервиса Wink Александра Косарима, тяжелый экшен пришел на смену летним легким комедиям.

— «Оборотень» вернет зрителям необходимый тонус, чтобы выигрывать конкурентные битвы и офисную борьбу, — уверен Косарим. — В конце концов, такие сериалы — аналог психотерапевтического сеанса, когда понимаешь: на самом деле всё в твоей жизни не так ужасно.

Как говорят создатели, у них получился настоящий боевик со всеми исходящими – погонями, драками, взрывами, стрельбой. Все как нравится зрителям. В сюжете отчасти присутствует научная фантастика. Но всех интриг создатели не раскрывают, оставляя право зрителям с ними познакомиться самостоятельно.

Фото: пресс-служба РЕН ТВ Кадр из сериала «Оборотень»

Сериал снят не по реальным событиям, история — плод фантазии сценаристов. Но создатели не сомневаются, что таких мужчин, отважных, смелых, готовых в любой момент броситься на защиту Отечества, в нашей стране очень много.

О премьере сериала на РЕН ТВ будет объявлено дополнительно.