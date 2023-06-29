Читать не вредно: как прошла премьера сериала «Библиотекарь» в Москве

В Москве в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 28 июня прошла светская премьера сериала «Библиотекарь». Он снят при поддержке «НМГ Студии» по мотивам одноименного бестселлера Михаила Елизарова. В ролях: Никита Ефремов, Андрей Мерзликин, Евгения Дмитриева и другие . Режиссером выступил Игорь Твердохлебов («Триггер», «Мажор», «Территория»). Показ посетили звездные гости и корреспонденты «Известий».

Литературное собрание

По-настоящему больших премьер в столичных кинотеатрах с начала лета почти не было. Затишье прервал «Библиотекарь». Все, как в старые добрые времена — красная ковровая дорожка, селебрити при параде, игристое. При этом, далеко не каждая премьера, даже крупная, и раньше могла похвастаться стильным тематическим оформлением. Здесь оно было. На первом этаже с потолка свисали книги, внизу — выросли камыши, повсюду бродили ряженые в образах героев нового сериала.

Съемочная группа почти до последнего томила журналистов перед своим появлением. Первыми на дорожке начали собираться их коллеги по цеху, музыканты, блогеры.

Актриса Елена Бирюкова с дочерью Александрой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актриса Елена Бирюкова пришла с дочерью Александрой. При выборе нарядов они поддержали идею Family Look — обе надели длинные зеленые платья и черные пиджаки. Блогер Карина Кросс отдала предпочтение готическому образу — черному платью в пол. Следом на дорожке появились актрисы Елизавета Арзамасова, Анна Котова-Дерябина, актеры Иван Добронравов, Владимир Селезнев, эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец и многие другие.

Сила книг

В «Библиотекаре» сплелись элементы городского фэнтези, боевика и детектива. В центре сюжета — не самый успешный актер Алексей Вязинцев. Он живет с матерью, перебивается подработкой на детских утренниках и съемками в фильмах для взрослых. Внезапно герой узнает, что его папа, с которым они толком и не общались, умер. Тогда парень отправляется в небольшой провинциальный городок, чтобы продать отцовскую квартиру, но там оказывается втянут в разборки тайного мистического общества, когда в его руки случайно попадает роман забытого советского писателя Громова.



Посвященные местные состоят в кланах, которые называют «библиотеками». Они выяснили, что книги этого автора могут производить на читателя и даже слушателя магические эффекты и наделять их сверхспособностями. Одна из них — яростью, другая — властью. В обиходе у адептов также книги Радости, Силы, Памяти, Терпения. Самая редкая открывает Смысл, но где она — никому неизвестно. К слову, это тоже отразили в декоре кинотеатра специально в честь премьеры — на втором этаже соорудили подобие храма, внутри которого поставили алтарь с шестью книгами и пустой подставкой еще под одну в центре.

Алтарь с книгами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Для меня книга — это источник ответов на те вопросы, которые мы так или иначе задаем себе по жизни, — сказал «Известиям» до показа музыкант Вячеслав Макаров.

Обстановка расположила и других гостей к разговорам о литературе. Певица Юлия Савичева, например, призналась «Известиям», что ее любимое произведение — «Поющие в терновнике», а также рассказала об ожиданиях от сериала.

— Мне понравилась обложка изначально. И раз уж такая громкая премьера, я думаю, должно быть хорошо, — сказала она. — Для меня сила книг — в знании, в развитии своего мозга, речи, творческого мышления, что очень важно. Некоторые люди вообще не могут себе ничего представлять, мечтать. А как без этого жить вообще?

«Там бабки дерутся со скинхэдами»

В сериале за обладание могуществом, которое дают книги, «библиотеки» устраивают друг с другом кровавые схватки.



— У нас были репетиции с каскадерами, мы отрабатывали бои, сценические драки. Это было изнурительно. Мы часто снимали в 30-градусную жару. У нас еще были куртки, у одного из персонажей — шинель. Мы истекали потом, но это было круто, — вспомнил в разговоре с «Известиями» один из актеров сериала Михаил Тройни к. — Мы много с режиссером, с командой, с костюмерами, с гримерами обсуждали, как это сделать с одной стороны очень ярко, там есть доля театральности, но при этом остаться в киноэстетике. Мне очень интересно, как это вышло! Там ситуации очень яркие, острые! Там бабки дерутся со скинхэдами (я утрирую).

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Михаила на премьерный показ пришла поддержать Юлия Пересильд. А вот исполнитель главной роли Никита Ефремов присутствовать не смог из-за съемок. В «библиотеке», к которой присоединяется его персонаж, состоит героиня актрисы Евгении Дмитриевой — Маргарита. В каст также вошли Андрей Мерзликин, который сыграл отца главного героя, Марина Ворожищева, Михаил Трухин, Александра Урсуляк, Игорь Золотовицкий и другие .



Работа над проектом велась более десяти лет. Сериал снят по мотивам одноименного романа писателя Михаила Елизарова. Произведение было удостоено престижной литературной премии «Русский Букер» и стало бестселлером не только на родине, но и заграницей — во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии. Автор тоже посетил премьеру. Кроме того, он и сам снялся в одном из эпизодов.



За разработку восьмисерийного проекта взялась компания «ВайТ Медиа» по заказу РЕН ТВ при поддержке «НМГ Студии». Режиссерское кресло занял Игорь Твердохлебов , известный по сериалам «Мажор», «Триггер», «Территория». Он рассказал, что местами отступил от канонической истории.



— Городское фэнтези у меня первый раз, экранизация — тоже. Сложно. Год придумывали этот мир. Год читали по несколько раз роман, думали, что оставить, что изменить, — сказал режиссер. — Меня это очень увлекло! То есть, как только прочитал сценарий, а потом несколько раз книгу, меня уже было не остановить. Полюбил историю, всех персонажей, хотелось воплотить это скорей!

Кадр из сериала Фото: more.tv

Несмотря на то, что проект только стартует, режиссер уже не исключает, что «Библиотекарь» будет продлен на второй сезон .



Когда все гости собрались, со сцены зрительного зала «Октября» их поприветствовали создатели сериала. Гендиректор онлайн-кинотеатра more.tv Дмитрий Гранов поблагодарил команду РЕН ТВ.

Привет собравшимся передал и Никита Ефремов. Его видеообращение показали на экране.

Когда все слова были сказаны, команда сделала селфи на фоне зала, где зажглись сотни фонариков. А после зрителям показали первые две серии.