Читать не вредно: как прошла премьера сериала «Библиотекарь» в Москве
В Москве в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 28 июня прошла светская премьера сериала «Библиотекарь». Он снят при поддержке «НМГ Студии» по мотивам одноименного бестселлера Михаила Елизарова. В ролях: Никита Ефремов, Андрей Мерзликин, Евгения Дмитриева и другие. Режиссером выступил Игорь Твердохлебов («Триггер», «Мажор», «Территория»). Показ посетили звездные гости и корреспонденты «Известий».
Литературное собрание
По-настоящему больших премьер в столичных кинотеатрах с начала лета почти не было. Затишье прервал «Библиотекарь». Все, как в старые добрые времена — красная ковровая дорожка, селебрити при параде, игристое. При этом, далеко не каждая премьера, даже крупная, и раньше могла похвастаться стильным тематическим оформлением. Здесь оно было. На первом этаже с потолка свисали книги, внизу — выросли камыши, повсюду бродили ряженые в образах героев нового сериала.
Съемочная группа почти до последнего томила журналистов перед своим появлением. Первыми на дорожке начали собираться их коллеги по цеху, музыканты, блогеры.
Актриса Елена Бирюкова с дочерью Александрой
Актриса Елена Бирюкова пришла с дочерью Александрой. При выборе нарядов они поддержали идею Family Look — обе надели длинные зеленые платья и черные пиджаки. Блогер Карина Кросс отдала предпочтение готическому образу — черному платью в пол. Следом на дорожке появились актрисы Елизавета Арзамасова, Анна Котова-Дерябина, актеры Иван Добронравов, Владимир Селезнев, эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец и многие другие.
Сила книг
В «Библиотекаре» сплелись элементы городского фэнтези, боевика и детектива. В центре сюжета — не самый успешный актер Алексей Вязинцев. Он живет с матерью, перебивается подработкой на детских утренниках и съемками в фильмах для взрослых. Внезапно герой узнает, что его папа, с которым они толком и не общались, умер. Тогда парень отправляется в небольшой провинциальный городок, чтобы продать отцовскую квартиру, но там оказывается втянут в разборки тайного мистического общества, когда в его руки случайно попадает роман забытого советского писателя Громова.
Посвященные местные состоят в кланах, которые называют «библиотеками». Они выяснили, что книги этого автора могут производить на читателя и даже слушателя магические эффекты и наделять их сверхспособностями. Одна из них — яростью, другая — властью. В обиходе у адептов также книги Радости, Силы, Памяти, Терпения. Самая редкая открывает Смысл, но где она — никому неизвестно. К слову, это тоже отразили в декоре кинотеатра специально в честь премьеры — на втором этаже соорудили подобие храма, внутри которого поставили алтарь с шестью книгами и пустой подставкой еще под одну в центре.
Алтарь с книгами
— Для меня книга — это источник ответов на те вопросы, которые мы так или иначе задаем себе по жизни, — сказал «Известиям» до показа музыкант Вячеслав Макаров.
Обстановка расположила и других гостей к разговорам о литературе. Певица Юлия Савичева, например, призналась «Известиям», что ее любимое произведение — «Поющие в терновнике», а также рассказала об ожиданиях от сериала.
— Мне понравилась обложка изначально. И раз уж такая громкая премьера, я думаю, должно быть хорошо, — сказала она. — Для меня сила книг — в знании, в развитии своего мозга, речи, творческого мышления, что очень важно. Некоторые люди вообще не могут себе ничего представлять, мечтать. А как без этого жить вообще?
«Там бабки дерутся со скинхэдами»
В сериале за обладание могуществом, которое дают книги, «библиотеки» устраивают друг с другом кровавые схватки.
— У нас были репетиции с каскадерами, мы отрабатывали бои, сценические драки. Это было изнурительно. Мы часто снимали в 30-градусную жару. У нас еще были куртки, у одного из персонажей — шинель. Мы истекали потом, но это было круто, — вспомнил в разговоре с «Известиями» один из актеров сериала Михаил Тройник. — Мы много с режиссером, с командой, с костюмерами, с гримерами обсуждали, как это сделать с одной стороны очень ярко, там есть доля театральности, но при этом остаться в киноэстетике. Мне очень интересно, как это вышло! Там ситуации очень яркие, острые! Там бабки дерутся со скинхэдами (я утрирую).
Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Михаила на премьерный показ пришла поддержать Юлия Пересильд. А вот исполнитель главной роли Никита Ефремов присутствовать не смог из-за съемок. В «библиотеке», к которой присоединяется его персонаж, состоит героиня актрисы Евгении Дмитриевой — Маргарита. В каст также вошли Андрей Мерзликин, который сыграл отца главного героя, Марина Ворожищева, Михаил Трухин, Александра Урсуляк, Игорь Золотовицкий и другие.
Работа над проектом велась более десяти лет. Сериал снят по мотивам одноименного романа писателя Михаила Елизарова. Произведение было удостоено престижной литературной премии «Русский Букер» и стало бестселлером не только на родине, но и заграницей — во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии. Автор тоже посетил премьеру. Кроме того, он и сам снялся в одном из эпизодов.
За разработку восьмисерийного проекта взялась компания «ВайТ Медиа» по заказу РЕН ТВ при поддержке «НМГ Студии». Режиссерское кресло занял Игорь Твердохлебов, известный по сериалам «Мажор», «Триггер», «Территория». Он рассказал, что местами отступил от канонической истории.
— Городское фэнтези у меня первый раз, экранизация — тоже. Сложно. Год придумывали этот мир. Год читали по несколько раз роман, думали, что оставить, что изменить, — сказал режиссер. — Меня это очень увлекло! То есть, как только прочитал сценарий, а потом несколько раз книгу, меня уже было не остановить. Полюбил историю, всех персонажей, хотелось воплотить это скорей!
Кадр из сериала
Несмотря на то, что проект только стартует, режиссер уже не исключает, что «Библиотекарь» будет продлен на второй сезон.
Когда все гости собрались, со сцены зрительного зала «Октября» их поприветствовали создатели сериала. Гендиректор онлайн-кинотеатра more.tv Дмитрий Гранов поблагодарил команду РЕН ТВ.
Привет собравшимся передал и Никита Ефремов. Его видеообращение показали на экране.
Когда все слова были сказаны, команда сделала селфи на фоне зала, где зажглись сотни фонариков. А после зрителям показали первые две серии.
С 29 июня сериал доступен к просмотру в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv. В 2023 году также планируется и телевизионная премьера на РЕН ТВ.