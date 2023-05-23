«Я читал «Преступление и наказание» — не сильно понравилось»

В начале весны 2023 года в России вышла первая книга из нового цикла автора бестселлера «Внутри убийцы» Майка Омера, в июне планируется к изданию вторая часть трилогии, и уже готов первый сезон телеадаптации, снятый Владимиром Мирзоевым. Популярность Омера в нашей стране можно считать состоявшимся фактом. «Известия» поговорили с писателем о его творческих планах, феминизме в его книгах и его провале как публициста.

«Здорово, если человеку нравится всё, что я пишу, но так происходит не всегда»

— Почти два года назад вы положили начало новому циклу романов, выпустив книгу «Гибельное влияние». В 2022 году вы продолжили серию еще двумя произведениями о бесстрашной Эбби Маллен: «Скрытые намерения» и, рабочее название издательства «Эксмо», «Дикая одержимость». Это трилогия, или ожидаются еще книги в серии об Эбби?

— Думаю, это будет трилогией, я не планирую писать другие книги, где протагонистом будет Эбби. Но, может, я верну ее как второстепенную героиню. Пока что эта история только в моей голове, в виде идеи — я еще не начал ее претворять в жизнь. Когда именно российские читатели смогут прочесть третью книгу цикла, я не знаю, но права на трилогию — у «Эксмо». Уверен, они уже трудятся над переводом.

— Расскажите о роли феминизма в ваших книгах. Зои Бентли, Эбби Маллен — почему вы фокусируетесь именно на женских героинях, наполняя их талантом разгадывать запутанные ребусы и помогать людям? Есть ли в этом какая-то личная история?

— Я вообще люблю писать о женщинах. Описывать их — сильных, властных, которые ведут расследования, — гораздо интереснее, чем описывать мужчин. Мне кажется, мужчин в целом описывать сложнее. По крайней мере, лично мне это дается непросто — писать мужчин совсем не так весело. (Смеется.) Мужчины очень односторонни, и мне просто скучно о них писать, описывать их драматический контекст.

А когда я пишу женщин, я чувствую их внутренний конфликт, их метания, и героини получаются более живыми и полными. Описание женщин — это и вызов, и в целом тема, которая не раскрыта до конца. Важно, что и у Эбби, и у Зои есть враги-мужчины, но я не пытаюсь иллюстрировать героинь как жертв, которые должны быть спасены парнем. Это старомодно. Да, в какой-то степени, эти женщины — жертвы, а мужчины ведут себя токсично по отношению к ним, но я хочу показать, что женщина может быть спасена женщиной.

Фото: Inspiria Обложка книги «Скрытые намерения»

— Кто ваш источник вдохновения для создания таких ярких героинь?

— Я бы не сказал, что они списаны с реальных людей. Конечно, я черпаю некоторые нюансы из знакомых мне женщин, но я не писал Эбби или Зои с кого-то конкретного. В основном, это просто мое воображение. Прямо сейчас я пишу новую книгу, где протагонист — снова женщина. Пока что названия у книги нет, черновой вариант: «За тобой». Но я написал только половину. Все мои книги — об интересных, сильных женщинах, которые оказались в сложных ситуациях.

— У вас есть несколько псевдонимов, под которыми вы выпускаете книги: Майкл Омер, Майк Омер и Алекс Риверс. Полюбопытствую: для чего писатели придумывают их? Зачем лично вам сразу три псевдонима для творчества? Ведь преданный фанат всегда узнает слог, стиль письма, его не обманешь.

— Я и не пытаюсь их обмануть. (Смеется.) Любой, кто зайдет в интернет, с легкостью найдет информацию о том, что все трое — я. Это не секрет, а лишь способ отделить от читателей жанры, в которых я пишу. У меня есть поклонники, которым нравятся мои фэнтези, а другие любят мои триллеры . Иногда читатель, которому нравится твоя книга, любит тебя и твое творчество только из-за этого конкретного жанра. Я не хочу их смешивать, ведь часто люди просто разочаровываются. Например, вы читаете мой детективный роман, а затем покупаете фэнтези и не понимаете, почему я сменил жанр. А я его и не менял. Здорово, если человеку нравится всё, что я пишу, но так происходит не всегда.

«У меня был сатирический журнал, но никто не читал его»

— Ваши книги переведены более чем на 14 языков мира. Вы коллекционируете копии на разных языках? Или вы храните только то, что написано на иврите и английском?

— У меня куча копий, это верно! Конечно, у меня есть и мои книги на русском, есть на чешском — мой брат, который живет в Праге, привез мне. Есть несколько на болгарском. Но у меня не все языки. Например, нет экземпляра на китайском. Еще одну из моих книг недавно перевели на французский, и у меня пока что тоже нет экземпляра.

Фото: ЦБС ЦАО

— Вы мастерски владеете жанрами детектива, триллера и фэнтези. Но вам не хотелось попробовать что-то кардинально другое? Исторический роман или любовный?

— Я планирую написать детскую книгу. Это будет что-то вроде современного фэнтези, про космос. В любовных романах я не силен: мои читатели знают, что мои любовные линии всегда прописаны достаточно символически и отстраненно. Романы не очень мне интересны. Но я бы хотел попробовать писать для подростков . У меня у самого подрастают дети — 9 и 11 лет, и это тот возраст, когда они учатся читать подолгу, вдумчиво. Они всегда так рады, когда им в руки попадает новая книга, и я бы хотел внести свою лепту в это.

— Раньше вы много писали на тему политики, готовили сатирические материалы и даже критиковали Беньямина Нетаньяху. Почему перестали заниматься этим жанром?

— Верно, у меня был сатирический журнал. Причина простая, никто не читал его. Никто! Это было не самым успешным занятием, и я начал писать книги. Написание книг приносит деньги, а еще приносит мне больше удовольствия . Люди читают мои книги, и это здорово. Кроме того, сатира — довольно сложный жанр, постоянно нужно придумывать всё новые и новые идеи, которые могли бы рифмоваться с текущими событиями.

— В 2011 году вы написали сценарий к игре Misfortune. Вы бы хотели повторить этот опыт, написать сценарий игры для какой-нибудь студии?

— Не только сценарий, я сделал все от а до я. Мы с парой друзей собрались и основали небольшую компанию по производству игр, я придумал вселенную, другой мой друг поработал над графикой, а третий отвечал за программирование. Это был непростой, но интересный процесс, мы работали около двух лет. Я был горд результатом. Но монетизировать эту игру было тяжело, и в итоге мы особенно не заработали на ней и закрыли компанию. Сразу после этого я и начал писать книги. Писать сценарии для игр мне совершенно не интересно, поэтому — нет, повторять я не планирую. Я достаточно счастлив написанием книг и пока не чувствую необходимости заниматься чем-то еще.

Майк Омер Фото: соцсети

«Когда книга экранизируется, она перестает быть чем-то личным»

— Вы продали «Кинопоиску» эксклюзивные права на экранизацию книги «Внутри убийцы». Первый сезон еще никто не видел, но в индустрии ходят слухи о том, что уже начал сниматься второй сезон. Вы можете это подтвердить?

— О, я вообще без понятия. (Смеется.) Если они действительно снимают второй сезон — это круто. Всё, что они мне сообщают, — что экранизация в работе. Дело в том, что я отдал им полный контроль вместе с правами. Кроме того, я не писал сценарий, они решили, что будет лучше, если его напишет кто-то русскоговорящий. Но мы договорились, что я смогу участвовать в процессе в качестве консультанта. А если моя помощь не понадобится, я не против. Я верю в адаптации: когда книга экранизируется, она перестает быть чем-то личным. Лучший способ помочь ей преобразоваться во что-то новое — это отдать всё в руки съемочной команды.

— А другим российским студиям будете предлагать экранизацию серии книг об Эбби Маллен?

— Пока не знаю. В будущем это возможно, но сейчас я уже продал права на экранизацию одной из американских киностудий. Я связан контрактом, поэтому пока не могу сказать, что это за студия.

— Вы смотрели российское детективное кино? Что думаете о нем?

— Да, я недавно смотрел кое-что русское, но не детективы. Первое — это апокалиптический сериал «Эпидемия», основанный на книге. Еще я смотрел научно-фантастический сериал «Лучше, чем люди» о роботах-андроидах. Очень классные сериалы.

— Пока в мире искусства все говорят об NFT, в литературной отрасли вовсю обсуждают нейросеть и ее возможность писать книги. Вы когда-нибудь читали что-то, написанное нейросетью?

— Вы имеете в виду, искусственный интеллект? Нет, я не читал. Я нахожу эти тексты довольно нечитабельными. Думаю, с помощью ИИ можно было бы написать что-то классное, если уделить этому процессу время и воспользоваться помощью живого редактора. Не думаю, что написать действительно хорошее произведение только с помощью одного ИИ вообще возможно.

Фото: Кинопоиск Постер к сериалу «Внутри убийцы»

— Российский художник Павел Пепперштейн не так давно выпустил книгу, написанную в соавторстве с нейросетью: «Пытаясь проснуться». А вы хотели бы написать что-то вместе с искусственным интеллектом?

— Совершенно точно нет. (Смеется). Большинство моих друзей-писателей согласны со мной в скептических взглядах на написание книг нейросетью. Думаю, мы все немного боимся быть замененными искусственным интеллектом. Я бы сказал, сейчас нейросеть производит очень много некачественного контента, а на фоне популярности ИИ появляется огромное количество людей, которые таким образом зарабатывают «на воздухе»: пишут книги с помощью ИИ и выставляют их на онлайн-маркеты.

— Тем не менее, у вас есть опыт в том, чтобы сделать книгу более интерактивной. Например, «Бессонница» была дополнена короткометражными фильмами, чтобы расширить вселенную произведения. Что с этой идеей сейчас?

— Честно говоря, это был интересный опыт, но на практике — долгий, тяжелый и очень дорогой процесс. У меня нет к нему вопросов, и я всё еще считаю, что идея классная, но она не оправдала себя. Не думаю, что я вернусь к этому снова. Опять же, не из-за идеи как таковой, а из-за того, что это слишком энергозатратно. И дорого.

— В жизни вы предпочитаете бумажные книги или электронные?

— Это зависит от того, насколько вкусно они пахнут! (Смеется.) Я обожаю запах печатных книг. Особенно старых, у них специфический аромат, аромат времени. Но у меня есть хорошая электронная «читалка». Что я люблю в электронных книгах, так это то, что мне не нужно ходить в магазин и покупать их. Если я дочитал книгу и срочно хочу начать читать сиквел к ней, я могу купить и загрузить его онлайн, не вставая с кровати. Кроме того, в моей «читалке» регулируемый свет экрана, так что мне не нужна лампа, чтобы читать.

Фото: соцсети Майк Омер

— Вы читали российских авторов? Я имею в виду те жанры, в которых вы пишете сами: детектив, триллер, фэнтези.

— Я читал «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Мне не сильно понравилось, потому что я писал по нему сочинение. (Смеется.) Когда ты делаешь что-то «по обязаловке», ты уже не получаешь от этого удовольствия.