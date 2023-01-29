Там шпионки с крепким телом: как лохемет спасали Израиль

Книга о женщинах в одной из самых эффективных разведок мира — израильском Моссаде — написана двумя мужчинами. Однако ее важным месседжем является женское превосходство в определенных отношениях, делающее слабый пол чрезвычайно полезным, а порой и просто незаменимым орудием шпионажа.

«Амазонки Моссада. Женщины в израильской разведке»

Михаэль Бар-Зохар, Нисим Мишаль

М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. Пер. с англ. Татьяны Шишкиной. — 410 с.

В прологе одна из лохемет (так называют сотрудниц Моссада) говорит: «Мужчины приходят после армии, у них отработана система: оружие — разведка — ресурсы. У меня такого нет. Я в серой зоне. Будучи женщиной, я обладаю большей свободой действий». Ближе к финалу свои доводы в пользу слабого пола обнаруживаются еще у одной героини, которая в свое время едва не стала первой женщиной-«рамсадом», то есть главой Моссада: «Во время своих миссий Лирон обнаружила, что красивая и умная женщина имеет явное преимущество перед воинами мужчинами. У женщин другой образ мышления. «Поскольку женщины физически менее сильны, они больше, чем мужчины, полагаются на свои умственные способности». Ну и наконец, срабатывает очень простой психологический фактор: «Когда вы видите мужчину, который в одиночестве стоит ночью на углу, у вас возникают подозрения, а когда это женщина — возникает желание ей помочь».

Красивая женщина не просто «отвлекает внимание», как говорил Глеб Жеглов, она порой начисто отключает умственные способности, инстинкт самосохранения и бдительность даже у людей, занимающих достаточно серьезные посты, чтобы всегда быть начеку. Первый пример мужского легкомыслия в «Амазонках Моссада» — случай с главой комиссии по атомной энергии сирийского правительства Ибрагимом Османом, произошедший в 2007 году в Вене. Готовность Османа помогать красивым заплаканным девушкам и повышенная коммуникабельность выходят ему боком: одна из красоток мгновенно делает дубликат ключа от его номера, пока другая приглашает его на ужин. Отправляясь на свидание с новой очаровательной знакомой, сирийский «мистер Атом» оставляет в гостинице телефон («чтобы не отвлекали») с интересными фотографиями сирийского реактора для производства плутония. Эти снимки вскоре ложатся на стол израильского премьер-министра, поручающего военным потихоньку разбомбить объект, прикинувшись, естественно, что Израиль не имеет к этому ни малейшего отношения.

Еще один удивительный и поучительный случай помутнения мужского рассудка — история с Мордехаем Вануну, техником израильского ядерного реактора в Димоне, в 1985-м сбежавшим с фотографиями секретных лабораторий сначала в Австралию, а потом в Лондон, чтобы повыгодней продать родину. Вместо того чтобы сидеть тише воды ниже травы, Вануну, страдающий от отсутствия женской ласки, по собственной инициативе знакомится на улице с прелестной блондинкой, первым делом уточнив: «Вы не из Моссада случайно?» «А что такое Моссад?» — хлопает глазами агент Синди, которая, разумеется, прогуливается по Лондону именно для поимки Мордехая. В контакт с ним входить она не собиралась, но план приходится поменять, раз уж объект сам лезет в honey trap — ловушку, которую ему поначалу никто и не готовил.

Фото: издательство «КоЛибри»

В первый же день знакомства, выпив только кофе, предатель Израиля вываливает всю свою подноготную понравившейся ему барышне, которая по приказу начальства вынуждена терпеть то, на что не подписывалась:

Автор цитаты «Он не переставая обнимал и целовал блондинку, а она отвечала ему тем же, хоть в глубине души испытывала гнев и отвращение. Не за этим она приехала в Лондон! Поцелуи и объятия Вануну вызывали у нее душевное и физическое отторжение. Она была патриоткой, замужней женщиной, а ей приказывали играть такую ненавистную роль»

Операция закончилась успешно, и Вануну сел на 18 лет, но это стоило карьеры агенту Синди. В спешке Моссад не успел создать для нее надежное прикрытие, и ее настоящая личность была засвечена: «Газеты всего мира напечатали ее фотографию, сделанную без ее согласия». К счастью, Синди удалось в итоге стребовать с Моссада компенсацию за моральный вред, нанесенный ей приставаниями похотливого Мордехая. Авторы книги клятвенно заверяют, что это единственный случай в истории спецслужбы, когда начальство заставило сотрудницу использовать свое тело для выполнения задания и пойти на «частичный физический контакт» — до секса дело, слава богу, не дошло.

Еще более жестко подставили одну из предшественниц Синди, знаменитую израильскую Мату Хари — Сильвию Рафаэль, долгое время занимавшуюся разведывательной и контртеррористической деятельностью под легендой востребованного канадского фотографа Патриции Роксборо. Такая декорация позволяла ей отправляться в самые разные точки земного шара, а король Иордании Хусейн вообще считал ее другом семьи. В 1974 году Сильвию осудили за убийство после международного скандала в Лиллехаммере, ставшего одним из крупнейших провалов в истории Моссада. Вместо Али Хасана Саламе, организатора палестинского теракта на Олимпиаде-72 в Мюнхене, израильские мстители убили ни в чем не повинного человека, ориентируясь на размытую фотографию. Сильвия, которая с самого начала чувствовала неладное, предупреждала, что объект не тот, но руководители операции проигнорировали ее возражения (в том числе и легенда Моссада Майк Харари, который считался главным покровителем и воспитателем амазонок). В итоге после напрасного убийства и других грубейших ошибок израильские разведчики были арестованы полицией Осло.

Фото: Keshet Publishing Сильвия Рафаэль

Из пяти лет, к которым приговорили Сильвию Рафаэль, она отсидела лишь год и десять месяцев, после чего вышла замуж за собственного адвоката-норвежца, с которым счастливо дожила остаток дней. Но ей было отчего пасть духом и разочароваться в своих коллегах, допустивших многочисленные ошибки в планировании и выполнении миссии:

Автор цитаты «Я всё время прокручиваю в голове то, что произошло. И чем больше думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что провала в Лиллехаммере можно было избежать. Что-то во мне сломалось после Лиллехаммера... У меня пропало желание дальше служить с людьми, которых я так сильно уважала. Я считала своих героев людьми кристальной честности, а теперь увидела их в ином свете»

Моссадовское начальство, которое не понесло никакой ответственности за эпический провал, пыталось оправдаться довольно своеобразным способом, присылая Сильвии в камеру анонимные письма, где рассыпалось в комплиментах и намекало, что, мол, все мы не святые и можем ошибаться: «Как огромный пылесос, // Моссад затягивает в себя // Самых разных людей, // Но только лучшие из них остаются».