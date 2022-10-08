Признать по секрету: финских журналистов судят за обнародование шпионской информации
В Хельсинкском уездном суде начались основные слушания по делу журналистов газеты Helsingin Sanomat — крупнейшего в стране ежедневного издания. В 2017 году оно опубликовало материал о том, как финская военная разведка отслеживает передвижения российских военных на территории РФ. В итоге обвинения предъявили трем корреспондентам газеты. Однако помимо них фигурантом дела оказалось и лицо куда более значительное — отставной глава военной разведки Евросоюза. Подробности — в материале «Известий».
Скандальная публикация
Статья под названием «Секретное место Финляндии» вышла в газете Helsingin Sanomat в декабре 2017 года. Она была посвящена слежке военной разведки страны за российской армией. В распоряжении издания оказались документы, свидетельствующие о том, что по заданию финской разведки исследовательский институт в городе Тиккакоски занимался «тщательным мониторингом передвижения российских вооруженных сил» на территории Ленинградской области.
«На практике исследовательский центр фиксирует, анализирует и классифицирует электромагнитное излучение российских вооруженных сил. Именно так создается электронный снимок оценки войск, сил, руководства, задач и изменений в операциях на территории России», — говорилось в публикации.
Кроме того, по свидетельству журналистов, ранее в этом институте изучали возможность установки различных систем слежения за российским газопроводом «Северный поток». В статье, по уверению военных, были использованы секретные документы финской армии за 2004 и 2010 годы.
Материал не остался незамеченным в России, а президент Финляндии Саули Ниинистё выглядел очень разгневанным. Он заявил, что кто-то незаконно передал газете конфиденциальные материалы, на основе которых и писалась статья.
«Разглашение чрезвычайно секретных документов — это риск для нашей безопасности, и последствия могут быть серьезными», — предупредил глава государства.
Впрочем, Ниинисте выразил надежду, что происшествие не приведет к ухудшению двухсторонних отношений с Россией. Позже он уточнил, что его особенно беспокоит именно масштабность произошедшей утечки. Также и министр обороны Юсси Ниинисте сказал, что «материалы переданы незаконно и их публикация может нести урон безопасности Финляндии». Президент и глава Минобороны потребовали от правоохранительных органов начать расследование по факту получения журналистами секретной информации. По их мнению, разглашение подобных фактов «представляет риск для безопасности республики».
Газета Helsingin Sanomat, в свою очередь, обосновала факт публикации статьи тем, что граждане имеют право знать о том, что происходит в обществе, и средства массовой информации обязаны им об этом рассказывать. Скандал вокруг публикации усугубился подготовкой в стране новых законов о разведывательных органах, значительно расширивших их полномочия.
«Надо бы пересмотреть все законы, касающиеся секретных материалов, чтобы они были актуальными и соответствовали нынешней ситуации, а также не противоречили новому закону о разведке. По поводу случая с газетой важно дать чиновникам спокойно и тщательно разобраться в ситуации», — призвал глава рабочей группы по законопроекту о разведке Тапани Телли.
Тогда же, в декабре 2017-го, финские силовики обыскали дом одного из авторов статья Лауры Халминен. Обыскивали жилье журналистки в течение почти четырех часов со всем усердием. Полиция изъяла у нее личный и служебный телефоны, компьютер, планшет и несколько карт памяти. По словам Халминен, ситуация усугубилась тем, что у заявившихся к ней в дом полицейских даже не было при себе необходимого судебного постановления на обыск.
Президент Финляндии Саули Ниинисте
Незадолго до обыска журналистка разрубила топором жесткий диск своего домашнего компьютера с целью уничтожения хранившейся на нем информации. Однако разрубленный диск задымился, и испуганная Халминен вызвала пожарных. Но вместе с пожарными прибыли и полицейские, которые потом вызвали дополнительное подкрепление. Лаура Халминен объяснила, что, решив уничтожив жесткий диск, она хотела обеспечить полную защиту своих источников. Позже Верховный суд Финляндии не разрешил полиции страны изучать и использовать в расследовании данные с электронных носителей, изъятых у журналистки.
Удар по репутации
Сам по себе факт обыска у сотрудницы прессы ошеломил многих в стране. Такого здесь не видели уже давно: Финляндия в течение многих лет занимала первые места в международных рейтингах свободы СМИ. Представители крупнейших СМИ страны выразили протест по поводу нарушения прав своих коллег.
Журналистка Лаура Халминен
«Обыск в доме журналиста, да еще такой масштабный, — исключительное явление в Финляндии», — написал редактор Helsingin Sanomat Кайус Ниеми. «Это был жесткий поворот, в западных странах не привыкли видеть такое», — пожаловался главный редактор отдела новостной и актуальных программ телерадиовещательной корпорации Yle Риикка Веняляйнен. Главный редактор газеты Kauppalehti, председатель Объединения главных редакторов Финляндии Арно Ахосниеми назвал исключительной и формулировку, к которой прибегла полиция в расследовании дела, — «освещение информации, которое может угрожать безопасности Финляндии». Минимальное наказание по этой статье составляет четыре месяца тюрьмы, максимальное — четыре года. Международная организация «Репортеры без границ» снизила место Финляндии в своем рейтинге свободы прессы до пятого.
Расследование обстоятельств того, как в руки корреспондентов попала секретная информация, продолжается и по сей день. В полиции предполагают, что следствие, вероятно, будет завершено к концу года. В настоящее время прокуратура Финляндии обвиняет журналистов в «раскрытии тайны, связанной с национальной безопасностью». Журналисты, со своей стороны, отвергают все обвинения.
Главный редактор газеты Helsingin Sanomat Антеро Мукка
При этом редактор Helsingin Sanomat Кайус Ниеми, распорядившийся опубликовать скандальный материал, не оказался на скамье подсудимых. Адвокаты обвиняемых журналистов пригласили Ниеми, а также главного редактора газеты Антеро Мукка в качестве свидетелей. Сторона защиты особо отмечает, что журналисты не руководят газетой и не принимали решения о выходе материала. Что касается перспектив подсудимых, то, возможно, благодаря поднятой в их защиту шумихе они отделаются малым наказанием — условным сроком. Также прокурор потребовал удалить с сайта газеты онлайн-версию статьи, которую почти за пять лет успели прочитать все, кто хотел. Впрочем, пока что она по-прежнему там.
Высокопоставленный разведчик
Особую интригу истории придает тот факт, что список потенциальных виновников не ограничивается журналистами. В качестве подозреваемого по этому делу проходит бывший глава военной разведки армии Финляндии, контр-адмирал в отставке Георгий Алафузофф. Его подозревают в пособничестве при передаче журналистам секретных данных. Утверждается, что соответствующие факты выяснились в ходе расследования. Сам контр-адмирал вину отрицает.
Контр-адмирал в отставке Георгий Алафузофф
Финская пресса писала, что Алафузофф обладает большим опытом в международном военном сотрудничестве. В 2007–2013 годах он занимал пост начальника разведки Оборонительных сил Финляндии. До этого он, в частности, служил командующим войсками международных сил под руководством НАТО в Косово. На родине его считали «специалистом по России», в силу того что он отлично владеет русским языком, а в 1997-м окончил с отличием российскую Академию генерального штаба. После того как он освободил пост главы начальника финской армейской разведки, он в течение трех лет возглавлял разведывательное управление Военного штаба Евросоюза — с 2013 по 2016 год.
В настоящее время Алафузофф находится на пенсии, и вдруг — громкое обвинение в причастности к утечке секретных данных. Правда, из обнародованных судом данных непонятно, была ли утечка, в которой обвиняют отставного разведчика, непреднамеренной или же речь идет о расследовании сознательного проступка. Контактировать с прессой он отказался.
Георгий Алафузофф неоднократно заявлял, что у Финляндии нет повода бояться России. Он высказывал тревогу относительно того, что средства массовой информации способствуют росту межнационального напряжения. По его словам, всякий раз известия о том, что НАТО или Россия наращивают свою военную мощь, будут способствовать аналогичным ответным действиям противной стороны. Высокопоставленный разведчик горячо выступал за международную разрядку. Так, 30 октября 2018 года он участвовал в прошедшей в Москве конференции «Огарковские чтения». Там он рассказал, что Запад воспринимает события на Украине как «гибридную операцию России» и опасается распространения ее на Прибалтику.
Он рассказал, что понимает и российские опасения, связанные с действиями Запада, а также предупредил о возникших гибридных угрозах, которые стали прямым следствием технического прогресса и глобализации.
«Одной из характерных тенденций, порожденных глобализацией и информационно-коммуникационной революцией, является наращивание невоенного спектра вызовов и угроз международной, региональной и национальной безопасности. Часть из которых имеет принципиально новое качество и объединяется общим понятием «гибридные угрозы». Разведка играет не последнюю роль в углублении понимания складывающейся обстановки. Я уверен в том, что разведки мира сейчас недостаточно глубоко понимают происходящее вокруг нас», — сообщил контр-адмирал.
По его словам, этим гибридным угрозам необходимо дать правовое определение.
«В условиях существующей нормативно-правовой неопределенности, связанной с гибридными военными конфликтами, вполне можно ожидать, что для обоснования конкретных военно-политических решений будут использованы введенные в оборот британской дипломатией предлоги вроде «хайли лайкли» и отсутствие иных правдоподобных объяснений. Это повышает угрозу возникновения крупномасштабного конфликта из-за неправильного прочитывания намерений сторон, правовой и терминологической неопределенности», — сказал Алафузофф.
Сейчас, спустя четыре года, эти слова звучат пророчески. Не исключено, что подобная риторика вкупе с русским происхождением и навлекли на контр-адмирала подозрения со стороны финских «национальных патриотов», готовых везде видеть очередные «козни агентов Москвы».