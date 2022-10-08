Признать по секрету: финских журналистов судят за обнародование шпионской информации

В Хельсинкском уездном суде начались основные слушания по делу журналистов газеты Helsingin Sanomat — крупнейшего в стране ежедневного издания. В 2017 году оно опубликовало материал о том, как финская военная разведка отслеживает передвижения российских военных на территории РФ. В итоге обвинения предъявили трем корреспондентам газеты. Однако помимо них фигурантом дела оказалось и лицо куда более значительное — отставной глава военной разведки Евросоюза. Подробности — в материале «Известий».

Скандальная публикация

Статья под названием «Секретное место Финляндии» вышла в газете Helsingin Sanomat в декабре 2017 года. Она была посвящена слежке военной разведки страны за российской армией. В распоряжении издания оказались документы, свидетельствующие о том, что по заданию финской разведки исследовательский институт в городе Тиккакоски занимался «тщательным мониторингом передвижения российских вооруженных сил» на территории Ленинградской области.

«На практике исследовательский центр фиксирует, анализирует и классифицирует электромагнитное излучение российских вооруженных сил. Именно так создается электронный снимок оценки войск, сил, руководства, задач и изменений в операциях на территории России», — говорилось в публикации.

Кроме того, по свидетельству журналистов, ранее в этом институте изучали возможность установки различных систем слежения за российским газопроводом «Северный поток». В статье, по уверению военных, были использованы секретные документы финской армии за 2004 и 2010 годы.

Материал не остался незамеченным в России, а президент Финляндии Саули Ниинистё выглядел очень разгневанным. Он заявил, что кто-то незаконно передал газете конфиденциальные материалы, на основе которых и писалась статья.

«Разглашение чрезвычайно секретных документов — это риск для нашей безопасности, и последствия могут быть серьезными», — предупредил глава государства.

Впрочем, Ниинисте выразил надежду, что происшествие не приведет к ухудшению двухсторонних отношений с Россией. Позже он уточнил, что его особенно беспокоит именно масштабность произошедшей утечки. Также и министр обороны Юсси Ниинисте сказал, что «материалы переданы незаконно и их публикация может нести урон безопасности Финляндии». Президент и глава Минобороны потребовали от правоохранительных органов начать расследование по факту получения журналистами секретной информации. По их мнению, разглашение подобных фактов «представляет риск для безопасности республики».

Признать по секрету_5 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Газета Helsingin Sanomat, в свою очередь, обосновала факт публикации статьи тем, что граждане имеют право знать о том, что происходит в обществе, и средства массовой информации обязаны им об этом рассказывать. Скандал вокруг публикации усугубился подготовкой в стране новых законов о разведывательных органах, значительно расширивших их полномочия.

«Надо бы пересмотреть все законы, касающиеся секретных материалов, чтобы они были актуальными и соответствовали нынешней ситуации, а также не противоречили новому закону о разведке. По поводу случая с газетой важно дать чиновникам спокойно и тщательно разобраться в ситуации», — призвал глава рабочей группы по законопроекту о разведке Тапани Телли.

Тогда же, в декабре 2017-го, финские силовики обыскали дом одного из авторов статья Лауры Халминен. Обыскивали жилье журналистки в течение почти четырех часов со всем усердием. Полиция изъяла у нее личный и служебный телефоны, компьютер, планшет и несколько карт памяти. По словам Халминен, ситуация усугубилась тем, что у заявившихся к ней в дом полицейских даже не было при себе необходимого судебного постановления на обыск.

Признать по секрету_1 Президент Финляндии Саули Ниинисте Фото: Global Look Press/Chris Kleponis

Незадолго до обыска журналистка разрубила топором жесткий диск своего домашнего компьютера с целью уничтожения хранившейся на нем информации. Однако разрубленный диск задымился, и испуганная Халминен вызвала пожарных. Но вместе с пожарными прибыли и полицейские, которые потом вызвали дополнительное подкрепление. Лаура Халминен объяснила, что, решив уничтожив жесткий диск, она хотела обеспечить полную защиту своих источников. Позже Верховный суд Финляндии не разрешил полиции страны изучать и использовать в расследовании данные с электронных носителей, изъятых у журналистки.

Удар по репутации

Сам по себе факт обыска у сотрудницы прессы ошеломил многих в стране. Такого здесь не видели уже давно: Финляндия в течение многих лет занимала первые места в международных рейтингах свободы СМИ. Представители крупнейших СМИ страны выразили протест по поводу нарушения прав своих коллег.

Признать по секрету_2 Журналистка Лаура Халминен Фото: twitter.com

«Обыск в доме журналиста, да еще такой масштабный, — исключительное явление в Финляндии», — написал редактор Helsingin Sanomat Кайус Ниеми. «Это был жесткий поворот, в западных странах не привыкли видеть такое», — пожаловался главный редактор отдела новостной и актуальных программ телерадиовещательной корпорации Yle Риикка Веняляйнен. Главный редактор газеты Kauppalehti, председатель Объединения главных редакторов Финляндии Арно Ахосниеми назвал исключительной и формулировку, к которой прибегла полиция в расследовании дела, — «освещение информации, которое может угрожать безопасности Финляндии». Минимальное наказание по этой статье составляет четыре месяца тюрьмы, максимальное — четыре года. Международная организация «Репортеры без границ» снизила место Финляндии в своем рейтинге свободы прессы до пятого.

Расследование обстоятельств того, как в руки корреспондентов попала секретная информация, продолжается и по сей день. В полиции предполагают, что следствие, вероятно, будет завершено к концу года. В настоящее время прокуратура Финляндии обвиняет журналистов в «раскрытии тайны, связанной с национальной безопасностью». Журналисты, со своей стороны, отвергают все обвинения.

Признать по секрету_3 Главный редактор газеты Helsingin Sanomat Антеро Мукка Фото: twitter.com

При этом редактор Helsingin Sanomat Кайус Ниеми, распорядившийся опубликовать скандальный материал, не оказался на скамье подсудимых. Адвокаты обвиняемых журналистов пригласили Ниеми, а также главного редактора газеты Антеро Мукка в качестве свидетелей. Сторона защиты особо отмечает, что журналисты не руководят газетой и не принимали решения о выходе материала. Что касается перспектив подсудимых, то, возможно, благодаря поднятой в их защиту шумихе они отделаются малым наказанием — условным сроком. Также прокурор потребовал удалить с сайта газеты онлайн-версию статьи, которую почти за пять лет успели прочитать все, кто хотел. Впрочем, пока что она по-прежнему там.

Высокопоставленный разведчик

Особую интригу истории придает тот факт, что список потенциальных виновников не ограничивается журналистами. В качестве подозреваемого по этому делу проходит бывший глава военной разведки армии Финляндии, контр-адмирал в отставке Георгий Алафузофф. Его подозревают в пособничестве при передаче журналистам секретных данных. Утверждается, что соответствующие факты выяснились в ходе расследования. Сам контр-адмирал вину отрицает.

Справка «Известий» Георгий Борисович Алафузофф — родом из русских эмигрантов. Его прямой предок — барон Иван Алафузов, живший в Санкт-Петербурге. По материнской же линии Алафузофф происходит из семьи финских шведов. Ему 67 лет, он родился в Хельсинки. Хотел стать учителем русского языка и литературы, но потом изменил свои планы в пользу военной службы. Некогда этого человека называли одним из способнейших офицеров Финляндии, что подтверждается его крайне успешным восхождением по карьерной лестнице. Получив в 1974 году звание лейтенанта флота, со временем он вошел в состав военного руководства государства. Ведь Алафузофф являлся не только строевым офицером, но и военным теоретиком — с 1977 по 1981 год он преподавал в военно-морском училище, а с 1987-го по 1989-й сам пополнял свои знания в Высшей школе офицерского состава.

Признать по секрету_6 Контр-адмирал в отставке Георгий Алафузофф Фото: youtube.com

Финская пресса писала, что Алафузофф обладает большим опытом в международном военном сотрудничестве. В 2007–2013 годах он занимал пост начальника разведки Оборонительных сил Финляндии. До этого он, в частности, служил командующим войсками международных сил под руководством НАТО в Косово. На родине его считали «специалистом по России», в силу того что он отлично владеет русским языком, а в 1997-м окончил с отличием российскую Академию генерального штаба. После того как он освободил пост главы начальника финской армейской разведки, он в течение трех лет возглавлял разведывательное управление Военного штаба Евросоюза — с 2013 по 2016 год.

В настоящее время Алафузофф находится на пенсии, и вдруг — громкое обвинение в причастности к утечке секретных данных. Правда, из обнародованных судом данных непонятно, была ли утечка, в которой обвиняют отставного разведчика, непреднамеренной или же речь идет о расследовании сознательного проступка. Контактировать с прессой он отказался.

Георгий Алафузофф неоднократно заявлял, что у Финляндии нет повода бояться России. Он высказывал тревогу относительно того, что средства массовой информации способствуют росту межнационального напряжения. По его словам, всякий раз известия о том, что НАТО или Россия наращивают свою военную мощь, будут способствовать аналогичным ответным действиям противной стороны. Высокопоставленный разведчик горячо выступал за международную разрядку. Так, 30 октября 2018 года он участвовал в прошедшей в Москве конференции «Огарковские чтения». Там он рассказал, что Запад воспринимает события на Украине как «гибридную операцию России» и опасается распространения ее на Прибалтику.

Он рассказал, что понимает и российские опасения, связанные с действиями Запада, а также предупредил о возникших гибридных угрозах, которые стали прямым следствием технического прогресса и глобализации.

« Одной из характерных тенденций, порожденных глобализацией и информационно-коммуникационной революцией, является наращивание невоенного спектра вызовов и угроз международной, региональной и национальной безопасности. Часть из которых имеет принципиально новое качество и объединяется общим понятием «гибридные угрозы». Разведка играет не последнюю роль в углублении понимания складывающейся обстановки. Я уверен в том, что разведки мира сейчас недостаточно глубоко понимают происходящее вокруг нас», — сообщил контр-адмирал.

Признать по секрету_7 Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam

По его словам, этим гибридным угрозам необходимо дать правовое определение.

«В условиях существующей нормативно-правовой неопределенности, связанной с гибридными военными конфликтами, вполне можно ожидать, что для обоснования конкретных военно-политических решений будут использованы введенные в оборот британской дипломатией предлоги вроде «хайли лайкли» и отсутствие иных правдоподобных объяснений. Это повышает угрозу возникновения крупномасштабного конфликта из-за неправильного прочитывания намерений сторон, правовой и терминологической неопределенности», — сказал Алафузофф.

Сейчас, спустя четыре года, эти слова звучат пророчески. Не исключено, что подобная риторика вкупе с русским происхождением и навлекли на контр-адмирала подозрения со стороны финских «национальных патриотов», готовых везде видеть очередные «козни агентов Москвы».