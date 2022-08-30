Слежу, никого не трогаю: чем опасен бытовой шпионаж

Предпринимателю из Ярославля грозит уголовная ответственность за изготовление сумок с вмонтированными скрытыми камерами, его задержали оперативники регионального управления ФСБ. Между тем, подобная продукция пользуется большим спросом как у охотников за компроматом, так и у желающих следить за супругами, коллегами по работе, нянями и учителями. В каких случаях закон карает за незаконный оборот шпионского оборудования и за слежку, а когда негласным наблюдением можно воспользоваться легально, «Известия» выяснили у экспертов.

33-летний житель Ярославля оказался под следствием по обвинению в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ) . Оперативники задокументировали как минимум три факта продажи аксессуаров с видеорегистратором.

Оружие шантажиста

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова разъяснила, какие технические средства подпадают под уголовную статью.

— В примечании к ст. 138.1 УК РФ указано, что специальные технические устройства, предназначенные для негласного получения информации — это: приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты; программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации и (или) получения информации с технических средств ее хранения, обработки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя.

Там же уточняется, что к спецтехсредствам для негласного получения информации не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управления таким функционалом или элементами индикации, отображающими режимы их использования, или наличием на них маркировочных обозначений, указывающих на их функциональное назначение. А также программное обеспечение с элементами индикации, отображающими режимы его использования и указывающими на его функциональное назначение, если им преднамеренно путем специальной технической доработки, программирования или иным способом не приданы новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя.

— Исходя из норм закона, нельзя, например, покупать ручки и часы со скрытыми устройствами слежения, аудио и видеофиксации, если отсутствуют открытые органы управления, либо, если отсутствует маркировка.

Судя по рейтингам на популярных китайских торговых площадках, помимо упомянутых устройств, популярностью пользуются такие средства, как камера в электронном таймере, USB-контроллер с вмонтированным регистратором, портативный трекер для слежки, камера в люстре или светильнике.

Впрочем, сегодня продавцы не спешат открыто выставлять свой товар, осознавая его нелегальность. Но многие российские умельцы продолжают собирать такие устройства под заказ.

Бондиана в быту

Негласный контроль при соблюдении некоторых правил все же допустим.

— В некоторых случаях такая слежка является законной, вполне оправданной и может быть использована в качестве доказательства в суде, — считает юрист Мария Фабрицкая, управляющий партнер юридической компании «Мария Фабрицкая и партнеры». — Пока у нас в законодательстве имеется только ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, которая заключается в запрете на собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну.

Речь идет, в том числе, о дистанционном подслушивании родителями через специальные часы того, что происходит на уроке у ребенка. Похожая практика часто встречается и в сфере оказания услуг нянями, не говоря уже о контроле за сотрудниками со стороны работодателя.

— Учитель в школе на уроках, как правило, рассказывает не о подробностях своей личной жизни, а занимается образовательным процессом, — объясняет Фабрицкая. — Равно как и няня — приходит в чужой дом на работу, где исполняет свои непосредственные служебные договорные обязанности, взаимодействует с ребёнком.

В то же время подобный контроль разрешается лишь при условии, что целями его не является слежка за гражданами, и что конституционные права третьих лиц не были нарушены, уточнила юрист Мария Спиридонова. Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина».

Личное пространство

Фабрицкая указывает, что Конституционный Суд РФ четко дал понять, что частная жизнь — это та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если носит непротивоправный характер.

— Таким образом, негласный надзор за учителем, няней или персоналом на работе относится к контролируемым сферам. Они контролируются как частью общества (заказчики по договору, родители учеников), так и государством (контроль за деятельностью в сфере образования). Как правило, контроль со стороны родителей ведется с целью удостоверится в безопасности своих детей, что как раз может помочь выявить противоправный характер в действиях данных лиц.

Любопытство с сексуальным подтекстом

Но далеко не всегда личная жизнь протекает за дверями жилища. Подглядывание в общественном туалете или душевой едва ли можно объяснить заботой о безопасности. И законодатель это учитывает. Возможностей современного смартфона вполне хватило для тайного производства контента, нарушающего личное пространство студенток одного из учебных заведений Улан-Удэ. 56-летний местный житель тайком снимал обнаженных девушек в душе.

— 29 июня 2022 года в вечернее время обвиняемый после употребления спиртных напитков пришел к общежитию одного из учебных заведений, расположенному на бульваре Карла Маркса города Улан-Удэ, где сквозь окно душевого помещения на первом этаже здания при помощи своего мобильного телефона тайно стал снимать девушку, принимавшую душ в обнаженном виде. В этот момент мужчину заметили прохожие, которые окрикнули его, а затем погнались и задержали. При осмотре в телефоне обвиняемого была обнаружена еще одна запись обнаженной девушки в душе, которую он также тайно с улицы через окно снял за несколько дней до задержания в другом общежитии города, — говорится в сообщении республиканского управления СКР. Уголовное дело с обвинительным заключением на текущей неделе направлено в суд.

Чужой глаз

— Организациям разрешены производство, покупка и продажа таких устройств при условии лицензирования их деятельности, — говорит Мария Спиридонова. — Лицензирование осуществляет ФСБ России, что определено Положением о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (утверждено Постановлением Правительства от 12.04.2012 № 287).

Но для установки видеокамеры в жилище охранным компаниям не требуется специальных разрешений или документов, так как записи и трансляции с камер может просматривать только заказчик, компания же лишь обеспечивает лишь техническую эксплуатацию.

— Если же речь идет о так называемых «местах общего пользования» — подъездах, например, то здесь многое зависит от того, кто выступает заказчиком, — уточняет Валерий Ушков, директор по маркетингу компании Delta Системы безопасности. — Если инициатором установки является управляющая компания, то мы также не требуем никаких документов, так как все эти вопросы регулируются уже между жильцами и УК. Если же это инициатива самих жителей, и заказчиком выступает, например, старший по подъезду или один из жильцов, то нам необходим протокол собрания жильцов с подтверждением и собранными согласиями всех жильцов на установку подобного оборудования, а также передачу доступа к записям определенному количеству лиц.

Если видеонаблюдение устанавливается в офисах или на любых других предприятиях и объектах бизнеса, то все вопросы должны регулироваться в трудовом соглашении, говорит эксперт. Кроме того, здесь работает ровно та же система — и доступ к записям передается уполномоченным компанией сотрудникам.