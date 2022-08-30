 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Минпросвещения РФ утвердило перечень электронных ресурсов для школ
Мир
Эстония захотела запретить россиянам покупать недвижимость в стране
Мир
США отказались принять «новую норму» КНР по Тайваню
Мир
Трамп призвал немедленно провести новые президентские выборы в США
Интернет
Telegram удалил неактивные в течение года пользовательские имена
Мир
В Сербии заявили о поиске альтернативы российскому топливу
Наука
В NASA заверили в отсутствии препятствий для запуска миссии к Луне 2 сентября
Общество
Экс-мэру Архангельска назначили 15 суток за незаконный автопробег в Москве
Экономика
Мишустин заявил о выполнении задач по обеспечению продовольственной безопасности РФ
Происшествия
В Москве водитель Jaguar сбил женщину с ребенком и пытался сбежать
Мир
Зеленский наградил голливудских актеров за поддержку Украины
Мир
Тейлор Свифт получила премию MTV Video Music Awards за свой клип
/

Слежу, никого не трогаю: чем опасен бытовой шпионаж

Эксперты рассказали о разнице между слежкой и контролем в целях безопасности
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предпринимателю из Ярославля грозит уголовная ответственность за изготовление сумок с вмонтированными скрытыми камерами, его задержали оперативники регионального управления ФСБ. Между тем, подобная продукция пользуется большим спросом как у охотников за компроматом, так и у желающих следить за супругами, коллегами по работе, нянями и учителями. В каких случаях закон карает за незаконный оборот шпионского оборудования и за слежку, а когда негласным наблюдением можно воспользоваться легально, «Известия» выяснили у экспертов.

33-летний житель Ярославля оказался под следствием по обвинению в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). Оперативники задокументировали как минимум три факта продажи аксессуаров с видеорегистратором.

Оружие шантажиста

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова разъяснила, какие технические средства подпадают под уголовную статью.

— В примечании к ст. 138.1 УК РФ указано, что специальные технические устройства, предназначенные для негласного получения информации — это: приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты; программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации и (или) получения информации с технических средств ее хранения, обработки и (или) передачи, которым намеренно приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней без ведома ее обладателя.

Там же уточняется, что к спецтехсредствам для негласного получения информации не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управления таким функционалом или элементами индикации, отображающими режимы их использования, или наличием на них маркировочных обозначений, указывающих на их функциональное назначение. А также программное обеспечение с элементами индикации, отображающими режимы его использования и указывающими на его функциональное назначение, если им преднамеренно путем специальной технической доработки, программирования или иным способом не приданы новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя.

— Исходя из норм закона, нельзя, например, покупать ручки и часы со скрытыми устройствами слежения, аудио и видеофиксации, если отсутствуют открытые органы управления, либо, если отсутствует маркировка.

Судя по рейтингам на популярных китайских торговых площадках, помимо упомянутых устройств, популярностью пользуются такие средства, как камера в электронном таймере, USB-контроллер с вмонтированным регистратором, портативный трекер для слежки, камера в люстре или светильнике.

Впрочем, сегодня продавцы не спешат открыто выставлять свой товар, осознавая его нелегальность. Но многие российские умельцы продолжают собирать такие устройства под заказ.

Бондиана в быту

Негласный контроль при соблюдении некоторых правил все же допустим.

— В некоторых случаях такая слежка является законной, вполне оправданной и может быть использована в качестве доказательства в суде, — считает юрист Мария Фабрицкая, управляющий партнер юридической компании «Мария Фабрицкая и партнеры». — Пока у нас в законодательстве имеется только ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, которая заключается в запрете на собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну.

Речь идет, в том числе, о дистанционном подслушивании родителями через специальные часы того, что происходит на уроке у ребенка. Похожая практика часто встречается и в сфере оказания услуг нянями, не говоря уже о контроле за сотрудниками со стороны работодателя.

— Учитель в школе на уроках, как правило, рассказывает не о подробностях своей личной жизни, а занимается образовательным процессом, — объясняет Фабрицкая. — Равно как и няня — приходит в чужой дом на работу, где исполняет свои непосредственные служебные договорные обязанности, взаимодействует с ребёнком.

В то же время подобный контроль разрешается лишь при условии, что целями его не является слежка за гражданами, и что конституционные права третьих лиц не были нарушены, уточнила юрист Мария Спиридонова. Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина».

Личное пространство

Фабрицкая указывает, что Конституционный Суд РФ четко дал понять, что частная жизнь — это та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и государства, если носит непротивоправный характер.

— Таким образом, негласный надзор за учителем, няней или персоналом на работе относится к контролируемым сферам. Они контролируются как частью общества (заказчики по договору, родители учеников), так и государством (контроль за деятельностью в сфере образования). Как правило, контроль со стороны родителей ведется с целью удостоверится в безопасности своих детей, что как раз может помочь выявить противоправный характер в действиях данных лиц.

Любопытство с сексуальным подтекстом

Но далеко не всегда личная жизнь протекает за дверями жилища. Подглядывание в общественном туалете или душевой едва ли можно объяснить заботой о безопасности. И законодатель это учитывает. Возможностей современного смартфона вполне хватило для тайного производства контента, нарушающего личное пространство студенток одного из учебных заведений Улан-Удэ. 56-летний местный житель тайком снимал обнаженных девушек в душе.

— 29 июня 2022 года в вечернее время обвиняемый после употребления спиртных напитков пришел к общежитию одного из учебных заведений, расположенному на бульваре Карла Маркса города Улан-Удэ, где сквозь окно душевого помещения на первом этаже здания при помощи своего мобильного телефона тайно стал снимать девушку, принимавшую душ в обнаженном виде. В этот момент мужчину заметили прохожие, которые окрикнули его, а затем погнались и задержали. При осмотре в телефоне обвиняемого была обнаружена еще одна запись обнаженной девушки в душе, которую он также тайно с улицы через окно снял за несколько дней до задержания в другом общежитии города, — говорится в сообщении республиканского управления СКР. Уголовное дело с обвинительным заключением на текущей неделе направлено в суд.

Чужой глаз

— Организациям разрешены производство, покупка и продажа таких устройств при условии лицензирования их деятельности, — говорит Мария Спиридонова. — Лицензирование осуществляет ФСБ России, что определено Положением о лицензировании деятельности по разработке, производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (утверждено Постановлением Правительства от 12.04.2012 № 287).

Но для установки видеокамеры в жилище охранным компаниям не требуется специальных разрешений или документов, так как записи и трансляции с камер может просматривать только заказчик, компания же лишь обеспечивает лишь техническую эксплуатацию.

— Если же речь идет о так называемых «местах общего пользования» — подъездах, например, то здесь многое зависит от того, кто выступает заказчиком, — уточняет Валерий Ушков, директор по маркетингу компании Delta Системы безопасности. — Если инициатором установки является управляющая компания, то мы также не требуем никаких документов, так как все эти вопросы регулируются уже между жильцами и УК. Если же это инициатива самих жителей, и заказчиком выступает, например, старший по подъезду или один из жильцов, то нам необходим протокол собрания жильцов с подтверждением и собранными согласиями всех жильцов на установку подобного оборудования, а также передачу доступа к записям определенному количеству лиц.

Если видеонаблюдение устанавливается в офисах или на любых других предприятиях и объектах бизнеса, то все вопросы должны регулироваться в трудовом соглашении, говорит эксперт. Кроме того, здесь работает ровно та же система — и доступ к записям передается уполномоченным компанией сотрудникам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022