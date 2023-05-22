Канули в Канны: Хюррем в платье российского бренда и слезы Харрисона Форда

Звезда «Великолепного века» надела платье российского модельера на Каннский кинофестиваль, а Харрисон Форд расплакался на премьере последней части «Индианы Джонса». Люся Чеботина, Юлия Савичева, Авраам Руссо и другие музыканты выступили на одной сцене с московскими студентами. Диана Пожарская пришла поддержать своего мужа Ивана Янковского на премьере сериала «Плейлист волонтера». «Известия» рассказывают о самом интересном из жизни знаменитостей и о светских мероприятиях прошлой недели.

На сцене со звездой

Люся Чеботина, Юлия Савичева, Миша Марвин, 5sta Family, Хабиб, Авраам Руссо и другие звезды 17 мая выступили на сцене МГИМО. Свои самые популярные песни они исполнили вместе со студентами.

– Хочется открывать новые имена, помогать молодежи. Ведь многие не знают, что делать, чтобы стать известным и попасть в ротации на радио. И мы решили, что должны быть более активными, чтобы молодежь понимала: есть возможность быть услышанным, – рассказала генпродюсер фестиваля MGIMO Stars Светлана Столповских.

Авраам Руссо и Елизавета Фроленко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Хабиб Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков 5sta Family и Ясмин Поклонская Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Люся Чаботина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Юлия Савичева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Хабиб и Кристина Бабанина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков 5sta Family и Ясмин Поклонская Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Роман Архипов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Фестиваль MGIMO Stars прошел в столице впервые. В феврале организаторы провели кастинг и выбрали самых талантливых учащихся, а затем в течении трех месяцев с ними работали звездные наставники – давали мастер-классы по актерскому и вокальному мастерству. Исполнитель хита «Ягода малинка» Хабиб, который выступил с одним из студентов, признался, что и сам волновался перед выходом на сцену. Конкурсы и фестивали, по его мнению, помогают начинающему артисту стать увереннее.

– Это шаг к твоему успеху и, конечно, это мотивация стать еще лучше, – сказал он.

Добровольцы в кино

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась закрытая премьера восьмисерийного сериала «Плейлист волонтера» с Иваном Янковским в главной роли. Сериал основан на одноименном романе Артема Ляшенко, который сам является волонтером в поисковом отряде.

Фото: OKKO Studios Кадр из сериала «Плейлист волонтера»

По сюжету, герой Янковского переживает экзистенциальный кризис и в какой-то момент решает попробовать посвятить себя чему-то значимому — чтобы заняться спасением людей, он вступает в добровольческий поисковый отряд.

— Вопросы, которые поднимаются в этом сериале, — это круто, но это еще и невероятно захватывающие приключения и драма, — говорит продюсер по оригинальному контенту OKKO Гавриил Гордеев.

На премьеру Иван Янковский пришел со своей супругой Дианой Пожарской. Среди гостей также были Евгения Громова, Александра Урсуляк, Дарья Руденок, Лиза Шакира, Соня Лебедева и другие.

Диана Пожарская и Иван Янковский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Эрштрем Дарья Руденок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Эрштрем Команда сериала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Эрштрем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Эрштрем Команда сериала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Эрштрем

Воскресник в сине-белых тонах

Традиционные посадки плодовых деревьев в рамках фестиваля «Черешневый лес» в этом году проходили в Петровском парке около музея «Динамо». Гости пришли на воскресник семьями, прихватив и домашних любимцев. Несмотря на прогнозы синоптиков, бури, грозы и дожди обошли район Динамо стороной. Среди садоводов были замечены олимпийские чемпионы Алексей Немов, Александр Карелин, Ирина Роднина, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, адвокат Александр Добровинский, скульптор Георгий Франгулян, писатель Александр Цыпкин, ресторатор Андрей Деллос, актёр Леонид Ярмольник.

Певец Валерий Сюткин рассказал «Известиям», что это — его 20-й, юбилейный воскресник "Черешневого леса". И каждый раз это мероприятие наполнено позитивом, хорошим настроением и пользой, ведь в Москве появляется ещё один сад. Надев рабочую форму в сине-белых цветах спортклуба, гости ждали команду московского «Динамо». Накануне они провели успешную игру, а в выходной прибыли на стадион не просто забивать и побеждать, а высаживать деревья.

Бессменный лидер фестивального движения Михаил Куснирович и президент «Черешневого леса» Эдит Куснирович предложили спортсменам высадить деревья у памятника Льву Яшину. За лопату взялась и дочка легендарного футболиста. С интересом поучаствовали в мероприятии и иностранные игроки «Динамо» — до этого им не доводилось сажать деревья под аккомпанемент джазового оркестра и вспышки фотокамер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Марина Зудина с дочкой Машей и с Антоном Табаковым посадили черешню от своей семьи. А Иосиф Пригожин с Валерией после посадки своего дерева помогли семье Маликовых с их саженцем.

– Рядом живём, и деревья наши оказались по соседству, – сказала Валерия. – Вообще, мы не имеем своего сада, и посадить деревья вместе с друзьями на прекрасном мероприятии – здорово.

Завершился воскресник пикником в парке и экскурсией по музею «Динамо».

А что в Каннах?

Одно из главных событий прошлой недели – старт 76-го Каннского кинофестиваля. В конкурсе нет фильмов из России, зато ковровая дорожка отличилась выходами селебрити из разных стран в нарядах отечественного бренда YANINA.

В платье модельера Юлии Яниной появилась звезда турецкого сериала «Великолепный век», исполнившая роль Хюррем, – Мерьем Узерли. В нарядах российского дизайнера также вышли французская актриса Фредерик Бель, китайская актриса Фань Бинбин и наша соотечественница Екатерина Мцитуридзе. Сама Юлия тоже блистала на дорожке вместе с дочерью Дарьей.

Фредерик Бель Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes Фань Бинбин Фото: Global Look Press/Alberto Terenghi Мерьем Узерли Фото: Global Look Press/Simone Comi

Открыла фестиваль драма «Жанна Дюбарри» – первый крупный фильм с Джонни Деппом за последние три года после его долгих разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. В производстве участвовала российская компания Russian World Vision.

Сейчас многие СМИ и телеграм-каналы говорят о том, что Депп – редкий случай, когда «культуру отмены» удалось отменить. Недавно он заключил крупный рекламный контракт с Dior на $20 млн. А после премьеры фильма в Каннах 59-летний голливудский актер со слезами на глазах собрал семиминутные овации, пишет Variety.

Фото: Global Look Press/Ddp Майвенн, Джонни Депп и Пьер Ришар на церемонии открытия Каннского кинофестиваля

Джонни Депп – не единственный, кто получил продолжительные овации публики и отличился эмоциональностью в Каннах. 80-летнему Харрисону Форду вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство. Он приехал на смотр, чтобы представить пятую часть «Индианы Джонса».

На экране публике показали нарезку фильмов участием звезды. Актер растрогался, когда зал рукоплескал ему стоя. Ранее в СМИ сообщалось, что пятая часть истории может стать последней.

Фото: REUTERS/Yara Nardi Харрисон Форд с «Золотой пальмовой ветвью»

– Говорят, когда человек вот-вот умрет, он видит, как его жизнь проносится перед глазами. Я только что увидел, как промелькнула перед глазами моя жизнь, – приводит слова Форда TheHollywood Reporter.