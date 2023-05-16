Пуанты дороже денег: как прошла светская премьера «Балета»

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» на премьеру сериала «Балет» от «Студии Видеопрокат», «НМГ Студии» и видеосервиса Wink нарядный зритель собирался 15 мая в предвкушении откровений о закулисье самого избранного из искусств. А тот, кто не думал о скандалах, интригах, расследованиях, шел посмотреть на красивых девушек и юношей, длинные ноги и посчитать 32 фуэте прим с экрана. Восьмисерийную психологическую драму снял Евгений Сангаджиев, известный по нашумевшему сериалу HAPPY END.

«Стекла в пуантах — это точно неправда»

Фойе кинотеатра украшали стильные черно-белые портреты актеров сериала. Гостей премьеры встречали шампанским. Среди них были замечены: продюсер Федор Бондарчук, актеры Алексей Макаров и Сергей Гармаш, актрисы Ирина Безрукова, Софья Лебедева, Алена Михайлова, Анна Банщикова, Анна Снаткина, Дарья Авратинская, Ирина Апексимова, и Елена Морозова. Появились на Арбате художник Павел Каплевич, продюсер Игорь Мишин, фигурист Максим Маринин, режиссер Джаник Файзиев, представители медиаотрасли.

Представить сериал зрителям на сцену поднялись человек со съемочной группы. Продюсеры Сергей Бондарчук (сын Федора) и Алексей Киселев рассказали, каким титаническим трудом дался «Балет». Пять лет назад появилась идея создания. Четыре года ушло на производство. Из них два года — только съемки. Почти сто смен, около восьмидесяти сложнейших постановок и репетиций. Продюсеры благодарили съемочную группу, и особо — приму МАМТ Ксению Шевцову. Как сказал Киселев — за тотальный контроль за качеством.

Продюсеры Алексей Киселев и Сергей Бондарчук на премьере сериала «Балет» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В разговоре с «Известиями» прима-балерина рассказала, что в фильме развеются многие мифы, которые сочиняют о балете.

— Интересно то, что тот, кто об этом рассказывает, как правило сам их и придумывает, а потом ищет оправдание и доказательства, — сказала Ксения Шевцова. — Поэтому надо просто посмотреть «Балет». И, кстати, стекла в пуантах — это точно неправда.

А Евгений Сангаджиев уточняет, что он снимал сериал не про Большой театр. Это собирательный образ. К реакции на «Балет» режиссер готов.

— Возможно у профессионалов могут возникнуть вопросы, но у нас всё в рамках закона, — улыбается создатель. — Я бы хотел, чтобы как можно больше людей посмотрели. Чем больше аудитория будет, тем интересней будет обсудить после.

Хореограф-режиссер Алла Сигалова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Главные роли в «Балете» сыграли: хореограф-режиссер Алла Сигалова, Федор Бондарчук, Ирина Апексимова, Маруся Фомина, Петр Райков, Лиза Янковская, Евгения Добровольская, Мария Хорева, Артур Бесчастный, Полина Агуреева и другие. А также — солисты нескольких ведущих театров страны, в том числе: ГАБТ, Мариинки, Новосибирского театра оперы и балета, «Балета Москва», Бориса Эйфмана и даже танцовщики ансамбля «Березка». Из известных имен: Евгения Образцова, Владислав Лантратов, Ксения Шевцова, Дарья Юрченко, Герман Борсай, Жанна Губанова, Оксана Кардаш, Георги Смилевски-мл., Ильдар Гайнутдинов, Евгения Долматова, Полина Заярная.

Сериал об изнанке балета снимали в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ), Михайловском театре, а фасад Большого сыграл образ главного театра страны.

«Хрупкое и нежное существо, что не совсем сопоставимо с этой профессией»

Сюжет развивается вокруг возвращения в Россию примы-балерины, а ныне хореографа с мировым именем Руты Майерс (Алла Сигалова). Прошло 40 лет. Страна стала другой, как и некогда близкие друзья и подруги. Мало кто принимает успех, пришедший к бывшей коллеге за рубежом. Но именно благодаря ему новый директор главного театра страны (Федор Бондарчук) позвал Руту и дал ей карт-бланш: хореограф может поставить любой современный спектакль на прославленной сцене.

Пора встряхнуть пыльный занавес и пододвинуть «Щелкунчика» и «Жизель». Но только появившись на пороге, звезда балета понимает, что бывшие друзья ей скорее недруги и завистники с положением в обществе и в мире балета. А когда-то возлюбленный Андрей Пронин (Игорь Гордин), теперь стал худруком, и его семья имеет прямое отношение к Большому театру. Старые чувства и обиды вспыхивают с новой силой. Ведь на кону кроме амбиций еще и большие деньги. Оказавшись в эпицентре страстей, Рута пытается разобраться в происходящем.

— Рута Майерс в нашей истории — большой известный хореограф, и вместе с этим очень хрупкое и нежное существо, что не совсем сопоставимо с этой профессией, — признается Алла Сигалова. — Обычно хореограф может показать свою суть на репетициях, но в жизни и в театре это жесткие и бескомпромиссные люди. Рута же вибрирует и не боится показывать свои вибрации. Она не закована в какие-то латы, скрывающие ее настоящую. Играть такую героиню было, безусловно, очень интересно.

Федор Бондарчук и Евгений Сангаджиев на премьере сериала «Балет» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Фильм, снятый режиссером Евгением Сангаджиевым, наверняка, соберет неоднозначные отклики. Но что отличает сериал, так это реальный спектакль, который по сюжету создавался героями на сцене Большого. Увидеть его можно на подмостках МАМТ под названием «О природе». Хореограф-постановщик Владимир Варнава, сыгравший одну из ролей в сериале. Автор музыки к постановке — Алексей Наджаров.

— Мне бы хотелось, чтобы эта работа отражала интеллект и красоту цикличного воспроизведения в мире природы, а процесс и его результат напоминали бы нам о чуде сообщества и сотрудничества, — считает Владимир Варнава.

Сериал покажет видеосервис Wink уже 18 мая.