Героизация националистов на Украине стала неотъемлемой частью государственной идеологии. При этом истоки украинского национализма восходят еще к началу XX века. На это 20 сентября в беседе с «Известиями» указал научный директор Российского исторического общества Михаил Мягков.

«Идеологема вошла в плоть и кровь украинского руководства. И сегодня [президент Украины Владимир] Зеленский и его режим непосредственно связаны с этой идеологией и не могут от нее отказаться, поскольку это государствообразующая идеология», — заявил историк.

Он напомнил, что националистические движения на Украине возникли еще до начала Второй мировой войны и прихода армии фашистской Германии. Члены Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация) совершали массовый геноцид населения Западной Украины. Историк сравнил их действия с варварскими набегами раннего Средневековья. По словам Мягкова, целью таких побоищ была не месть за притеснения украинцев другими нациями, а настоящая этническая чистка.

Однако сейчас украинская пропаганда распространяет дезинформацию о якобы подвигах УПА, а также возводит в ранг героев лидеров нацистских формирований — в частности, Степана Бандеру. Еще в начале 2000-х годов в украинских учебниках появились целые страницы, посвященные нацистским преступникам, а термин Великая Отечественная война был заменен на Вторую мировую войну. Все советское признавалось чуждым и враждебным, отметил ученый.

«Любому государству нужны герои. Всё русское и связанное с Россией уже не подходит для них, соответственно, нужны новые герои, и появляются на страницах учебниках [Иван] Мазепа, который был предателям, [Симон] Петлюра, который совершал холокост на территории Украины еще в годы Гражданской войны, [Степан] Бандера и [Роман] Шухевич, руки которых по локоть в крови», — перечислил Мягков.

Он уточнил, что современная украинская пропаганда до сих пор работает по бандеровскому лекалу, и зачастую кампания по дезинформации направлена не только на оболванивание собственного населения, но и на дестабилизацию российского общества. Зачастую целью является молодое поколение россиян.

«Они пытаются сегодня расшатать наше общество, прекрасно понимают, что на фронте им ничего не добиться. И единственная их надежда на то, что у нас что-то внутри случится», — заключил историк.

Националистические настроения на Украине зародились в начале XX века. В 1929 году на первом конгрессе украинских националистов в Вене была основана Организация украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация). Ее руководителем стал националист Евгений Коновалец. Еще в межвоенные годы члены организации проводили операции по запугиванию, избиениям и убийствам поляков, проживающих на территории Западной Украины.

После смерти Коновальца движение раскололось на две ветви — одну возглавил родственник погибшего — экс-офицер австрийской и петлюровской армий Андрей Мельник, а вторую — боевик из Галиции Степан Бандера.

Вскоре оба бандформирования стали союзниками нацистов, принимали участие в геноциде советских граждан. В 1942 году была основана Украинская повстанческая армия (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ). В 1943 году начальником главного военного штаба УПА, а затем и ее главным командиром был назначен Роман Шухевич. При нем сотрудничество между УПА и германскими спецслужбами носило практически неприкрытый характер, организация получала от фашистов вооружения и боеприпасы и проводила этнические зачистки.

По приблизительным оценкам историков, в годы войны украинские националисты были причастны к убийствам примерно 850 тыс. евреев, 220 тыс. поляков, 400 тыс. советских военнопленных и 500 тыс. мирных украинцев.

Героизация членов националистических группировок началась на Украине в начале 1990-х годов, после развала Советского Союза. Позднее Виктор Ющенко, занимавший пост президента, присвоил звание Героя Украины Роману Шухевичу (в 2007 году) и Степану Бандере (в 2010 году). Эту политику продолжил и действующий глава государства Владимир Зеленский — в октябре 2022 года, уже после начала спецоперации по защите Донбасса, он наградил званием «Герой Украины» националиста Мирослава Симчича, самого известного из живших на тот момент палача поляков.

5 сентября президент России Владимир Путин назвал отвратительным тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Российский лидер также добавил, что Зеленского, являющегося этническим евреем, поставили западные страны, чтобы прикрыть античеловеческую сущность киевского режима.