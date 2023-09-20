Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до четырех
Число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до четырех человек. Об этом 20 сентября сообщил источник «Известий».
Еще семь человек пострадали во время инцидента.
У них диагностировали различные повреждения от ссадин и реакции на стресс до черепно-мозговых травм, гипертонической болезни и невроза.
В 8:30 в этот же день экстренным службам поступил сигнал о хлопке газовоздушной смеси. Инцидент произошел на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир.
Позднее сообщалось, что в доме произошло повторное обрушение. По информации «Известий», под завалами находятся трое спасателей. На них упал потолок, и их накрыло перекрытием. Спасателям удалось спасти из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжаются.
В региональном главке Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.