Посольство России направило в МИД Армении ноту с требованием восстановить работу

Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики с целью принятия мер по восстановлению работы российского диппредставительства, заблокированного протестующими. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Там отметили, что после появления призывов к проведению протестов около здания посольства России, здание дипмиссии оказалась заблокировано сначала частично, а затем полностью.

Посольство находится в контакте с компетентными органами Армении, сообщили в пресс-службе.

О стычках протестующих с полицией у посольства России в Ереване стало известно накануне. Протестующие требовали от России урегулировать ситуацию в Карабахе. Позднее в тот день корреспондент «Известий» Семен Еремин сообщил, что количество демонстрантов у российской дипмиссии значительно сократилось. По его словам, обстановка у здания диппредставительства оставалась сложной, но люди вели себя спокойно.

До этого также столкновения с полицией начались у здания правительства Армении в Ереване. Демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и попасть внутрь здания правительства. Несколько человек, в том числе и полицейские, были госпитализированы. Минздрав Армении сообщал о 34 пострадавших.

Протестные движения происходят на фоне отсутствия конкретных действий властей на начавшиеся «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не нарушать общественный порядок.

Командование российских миротворцев 19 сентября призывало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот день также призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.