Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили о возможном прекращении поддержки Украины из-за агрокризиса
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в доме в Балашихе
Общество
В Якутии продолжаются поиски пропавших 8 сентября рыбаков
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Балашихе
Мир
Марочко сообщил об уменьшении количества бронетехники ВСУ на донецком участке
Мир
В Госдуме заявили о сигнале Эрдогана Западу о невозможности вернуть Крым
Экономика
Правительство подсчитало стоимость создания четырех ВСМ
Мир
Польша не пропустила одно авто с регистрацией РФ с момента введения запрета
Происшествия
Женщина и ребенок остаются под завалами дома в Балашихе
Мир
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Экономика
В Москве возобновил работу первый магазин Tommy Hilfiger
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об аварии Су-34 в Воронежской области
Мир
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для создания крепкого союза с РФ
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех
Сюжет:

Посольство России направило в МИД Армении ноту с требованием восстановить работу

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Армении направило ноту в МИД республики с целью принятия мер по восстановлению работы российского диппредставительства, заблокированного протестующими. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

«Направили ноту в МИД Армении с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Там отметили, что после появления призывов к проведению протестов около здания посольства России, здание дипмиссии оказалась заблокировано сначала частично, а затем полностью.

Посольство находится в контакте с компетентными органами Армении, сообщили в пресс-службе.

Трагедия неизбежности: в Нагорном Карабахе снова вспыхнул конфликт
Азербайджан заявил об «антитеррористических мероприятиях», Армения «не участвует»

О стычках протестующих с полицией у посольства России в Ереване стало известно накануне. Протестующие требовали от России урегулировать ситуацию в Карабахе. Позднее в тот день корреспондент «Известий» Семен Еремин сообщил, что количество демонстрантов у российской дипмиссии значительно сократилось. По его словам, обстановка у здания диппредставительства оставалась сложной, но люди вели себя спокойно.

До этого также столкновения с полицией начались у здания правительства Армении в Ереване. Демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и попасть внутрь здания правительства. Несколько человек, в том числе и полицейские, были госпитализированы. Минздрав Армении сообщал о 34 пострадавших.

Протестные движения происходят на фоне отсутствия конкретных действий властей на начавшиеся «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не нарушать общественный порядок.

Командование российских миротворцев 19 сентября призывало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот день также призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023