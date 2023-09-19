У здания правительства Армении начались столкновения с полицией

У здания правительства на площади Республики в Ереване начались столкновения протестующих с полицией. Кадры стычки с силовиками публикует телеграмм-канал «Sputnik Армения».

По данным СМИ, демонстранты пытаются прорвать полицейское оцепление и попасть внутрь здания правительства. Силовики в ответ применяют светошумовые гранаты и проводят задержания. По данным на 21:04 по местному времени (20:04 мск) один человек потерял сознание после применения спецсредств полицией, на место выехали медики. В 21:20 (20:20 мск) на крыше заметили снайперов.

Ранее в этот день начались протестные движения на фоне отсутствия конкретных действий властей на начавшиеся «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Жители Армении собираются у здания правительства республики и требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, скандируя: «Никол — предатель», «Стыдно!». МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не совершать действий, нарушающих общественный порядок.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. «ArmenPress», по состоянию на 20:00, со ссылкой на карабахского омбудсмена Гегама Степаняна заявляет о 25 погибших людях, двое из которых — мирные жители.

В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Командование российских миротворцев призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Минобороны РФ также отметило, что российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха, а также оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.