В Ереване у посольства России начались стычки с полицией

Возле здания посольства России в ходе протестов в Ереване начались столкновения между протестующими и полицией. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает «РИА Новости».

Протестующие требуют от России урегулировать ситуацию в Карабахе. При этом не объясняется, какие меры в регионе, признанном премьер-министром Армении Николом Пашиняном территорией Азербайджана, должен предпринимать миротворческий корпус РФ.

Ранее у здания правительства Армении в Ереване также начались столкновения с полицией. Демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и попасть внутрь здания правительства. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты и начали проводить задержания. Несколько человек, в том числе и полицейские, были госпитализированы.

Протестные движения на фоне отсутствия конкретных действий властей на начавшиеся «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не совершать действий, нарушающих общественный порядок.

Координатор Инициативы «Айакве» Аветик Чалабян призвал демонстрантов с завтрашнего дня парализовать движение города. А глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян заявил, что Армении необходимо отказаться от признания Нагорного Карабаха в составе Азербайджана и договоренностей, достигнутых властями в Праге. Среди дальнейших шагов он обозначил формирование нового правительства.

В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха. Между тем министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы (ВС) страны не присутствуют в Нагорном Карабахе, а в пресс-службе минобороны непризнанной НКР сообщили, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.