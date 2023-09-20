Количество митингующих у посольства России в Ереване сократилось вдвое

Количество демонстрантов у посольства России в Ереване значительно сократилось. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил корреспондент «Известий» Семен Еремин.

По его словам, обстановка у здания российской дипмиссии сложная, но люди спокойны.

«Люди ведут себя очень спокойно, накаленной эту обстановку не назовешь», — сказал он.

Время от времени происходят словесные перепалки между протестующими и представителями полиции. Сотрудники правоохранительных органов не дают пройти митингующим ко входу в здание посольства.

«Очень много полиции, которая охраняет периметр», — подчеркивает корреспондент.

О стычках с полицией у посольства России в Ереване стало известно ранее в этот день. Протестующие требуют от России урегулировать ситуацию в Карабахе.

До этого у здания правительства Армении в Ереване также начались столкновения с полицией. Демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и попасть внутрь здания правительства. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты и начали проводить задержания. Несколько человек, в том числе и полицейские, были госпитализированы. Минздрав Армении сообщал о 34 пострадавших.

Протестные движения происходят на фоне отсутствия конкретных действий властей на начавшиеся «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не совершать действий, нарушающих общественный порядок. Командование российских миротворцев призывало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 сентября призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта. Она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.