В столкновениях у здания правительства Армении пострадали 34 человека

В столкновениях полиции и демонстрантов у здания правительства Армении пострадали 34 человека. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в минздраве страны.

«В результате столкновений возле здания правительства, по предварительным данным, пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, 18 гражданских лиц. <...> 16 пострадавших продолжают получать помощь, один был прооперирован», — цитирует сообщение пресс-службы ведомства «Sputnik Армения».

В министерстве уточнили, что 17 из пострадавших получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны.

Также демонстранты стали разбивать палатки на площади Республики, в то время как полиция пытается их сносить, передает Telegram-канале Mash.

О стычках с полицией у здания правительства Армении в Ереване стало известно ранее в этот день. Демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление и попасть внутрь здания правительства. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты и начали проводить задержания. Несколько человек, в том числе и полицейские, были госпитализированы.

В тот же день посольство России в Ереване заблокировали протестующие. В МИД Армении была направлена нота с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства.

Протестные движения происходят на фоне отсутствия конкретных действий властей на начавшиеся «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не совершать действий, нарушающих общественный порядок. Командование российских миротворцев призывало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 сентября призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта. Она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.