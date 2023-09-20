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Подорожание авто стимулировало россиян чаще оформлять каско

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Спрос россиян на каско резко вырос. Во II квартале 2023 года граждане оформили более 2 млн договоров каско, что оказалось на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка (ЦБ). При этом в апреле–июне прошлого года отмечалось даже снижение продаж, показатель упал на 8% к тем же месяцам 2021-го.

Детальный подсчет: с начала года средняя цена каско выросла на 5-14%
С чем это связано и как на полисы будет в дальнейшем влиять стоимость запчастей

Рост продаж полисов связан с ограниченным предложением авто, подорожанием машин и их ремонта. За счет этого увеличилась ценность автомобилей для их владельцев, пояснили в Банке России. В таких условиях граждане также могли опасаться недостаточности возмещения по ОСАГО в случае ДТП и покупать дополнительную страховку для защиты, отмечается в материалах ЦБ.

Тенденция вызвана и увеличением продаж новых машин, в том числе в кредит (в этом случае оформление каско обязательно), считают в регуляторе.

Игроки рынка подтвердили рост спроса на каско в этом году. Автовладельцы также старались сэкономить на полисе, но получить защиту от ключевых рисков, поэтому чаще приобретали мини-каско, отметила председатель Совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. Такие программы обычно предусматривают франшизу (то есть часть затрат на ремонт клиент оплатит сам) и покрывают риски угона и тотального ущерба. Стоят же они существенно дешевле.

Договоры каско у компаний отличаются, поэтому клиенту важно заранее уточнить подробности, особенно если программа предлагает ограниченное покрытие, добавил директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Охота на полис: рост цен на авто стимулирует россиян оформлять каско

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