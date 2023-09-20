Охота на полис: рост цен на авто стимулирует россиян оформлять каско

Ценность авто для россиян значительно выросла на фоне ограниченного предложения, подорожания машин и их ремонта. Из-за этого подскочил спрос на каско, заявили «Известиям» в ЦБ. По данным регулятора, во II квартале 2023 года граждане оформили в полтора раза больше таких полисов — 2 млн. Тенденцию подтвердили участники рынка. Она также связана с опасениями граждан, что они получат недостаточное возмещение по ОСАГО, сказали в Банке России. Помимо новых машин, продукт также стали активнее оформлять на поддержанные, добавили эксперты. Для снижения стоимости полиса клиенты подключают усеченные программы. Однако перед оформлением следует детально изучить их покрытие.

Защитный инстинкт

Спрос россиян на добровольное страхование авто резко вырос. С апреля по июнь 2023-го они оформили более 2 млн договоров каско, что оказалось на 58% больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка. При этом во II квартале 2022-го отмечалось даже снижение продаж, тогда показатель упал на 8% год к году.

Объем сборов по каско за апрель–июнь 2023-го тоже увеличился, но менее значительно (на 21,6%, до 64,2 млрд рублей), отметили в Банке России. То есть было продано больше полисов, но в среднем по более низкой цене.

В регуляторе пояснили: резкий рост спроса объясняется ограниченным предложением авто, подорожанием машин и их ремонта. За счет этого увеличилась ценность машин для их владельцев. В таких условиях граждане могут опасаться недостаточности возмещения по ОСАГО в случае ДТП и покупают дополнительную страховку для защиты, отмечается в материалах ЦБ.

Тенденция связана и с увеличением продаж новых машин, в том числе в кредит (в этом случае оформление каско обязательно), считают в регуляторе.

По сравнению с началом 2022-го общее подорожание запчастей составило порядка 30%. За счет этого выросла и стоимость каско, отметила председатель Совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. По ее словам, автовладельцы старались сэкономить на полисе, но получить защиту от ключевых рисков, поэтому чаще приобретали мини-каско. Такие программы обычно предусматривают значительную франшизу (то есть часть затрат на ремонт клиент оплатит сам) и покрывают риски угона и тотального ущерба. При этом они стоят существенно дешевле.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) подтвердили спрос на программы с ограниченным покрытием, например с защитой от аварий по вине третьих лиц.

Ценная акция

Участники рынка подтвердили рост спроса на каско в этом году. Во II квартале 2023-го в «Совкомбанк Страховании» клиенты оформили примерно на 35% больше таких полисов, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе компании. Там пояснили: в 2023-м году значительно увеличились продажи авто, сейчас рынок насыщен китайскими брендами. В сегменте новых машин именно на такие марки чаще всего покупается дополнительная защита, на втором же месте — российские машины.

Автомобиль также начал восприниматься как более ценное имущество — отсюда и рост спроса на покрытие, считает вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов. По его словам, продажи мини-каско в компании почти удвоились. По портфелю договоров также видно, что отношение к авто стало более бережным. В зависимости от региона число ДТП снизилось на 10–26%. Сильнее всего — в Москве и Санкт-Петербурге. Другой интересный тренд — полис стали покупать, чтобы защититься от вероятного повышения цен на ремонт, подчеркнул спикер.

Увеличение спроса в первую очередь связано с дефицитом запчастей, их значительным подорожанием и удлинением сроков ремонта, согласна руководитель направления по развитию автострахования компании «Абсолют Страхование» Ольга Асташкина. По ее словам, с начала года стоимость деталей в среднем выросла на 13%. А, например, на Mercedes-Benz — вдвое.

Продажи каско повысились во всех сегментах рынка. Однако особенно актуальным продукт стал для владельцев подержанных авто, отметила Ольга Асташкина. Она объяснила: при получении компенсации по ОСАГО таким клиентам часто приходится добавлять свои деньги для покрытия ремонта (за счет износа возмещение может быть снижено до 50%).

Покупая новый автомобиль, особенно после повышения цен, россияне также старались финансово себя защитить на случай аварии, добавил руководитель департамента андеррайтинга СК «МАКС» Алексей Фомичев.

Рост связан и с низкой базой прошлого года, когда продажи новых авто почти остановились, отметил директор департамента андеррайтинга моторного страхования ПАО «СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов. По его словам, в компании с апреля по июнь 2023-го заключили в 2,5 раза больше новых договоров, чем за аналогичный период 2022-го.

Общее повышение спроса зафиксировали и в других организациях: в «Зетта Страховании» показатель увеличился на 18%, в ВСК — на 7%, рассказали их представители. Рост пришелся на усеченные продукты, а не программы с классическим наполнением, отметили в «Зетта Страховании». Это связано с тем, что тарифы на полное каско существенно выросли из-за увеличения стоимости запчастей, пояснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

Однако, в отличие от ОСАГО, где выплаты определяются законом, договоры каско у компаний отличаются, подчеркнул директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Поэтому клиенту важно до оплаты уточнить подробности, особенно если программа предлагает ограниченное покрытие.

Дальнейший спрос на полисы будет зависеть в основном от объемов продаж новых авто, считает Алексей Бредихин. А этот сегмент показывает постепенное восстановление. Поэтому эксперт ожидает роста сборов более чем на 15% к концу года.