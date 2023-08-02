Авторазгон: страховщики запускают новые полисы для электромобилей

Крупнейшие страховые компании разрабатывают новые полисы для электромобилей. Их запуск рассматривают в «Тинькофф Страховании» и «Росгосстрахе», рассказали «Известиям» их представители. Покрытие будет учитывать специфику обслуживания и ремонта таких машин, говорится в меморандуме о сотрудничестве «Тинькофф Авто» и российского производителя электрокаров «Атом». Сейчас с их восстановлением иногда возникают проблемы из-за дефицита запчастей. Поэтому в дальнейшем будет развиваться сегмент китайских авто, считают участники рынка. Отечественные игроки также предлагают новые модели электромобилей. За счет роста продаж спрос на страхование тоже повышается.

Новые решения

Страховые компании планируют расширить линейку полисов для электромобилей на фоне роста продаж таких машин в России. По данным «Автостата», за первое полугодие 2023-го в стране купили 4,4 тыс. новых авто, работающих на электричестве, что оказалось в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, рассказал старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Яковлев.

О проработке новых продуктов «Известиям» рассказали в «Тинькофф Страховании» и «Росгосстрахе». Там подчеркнули: покрытие будет отвечать специфическим потребностям собственников таких машин.

Специализированные страховые продукты стали одним из направлений сотрудничества «Тинькофф Авто» и производителя российских электрокаров «Атом» в рамках подписанного меморандума. 31 июля этого года начался прием заявок на сайтах компаний на предзаказ таких машин. Официальные продажи планируется запустить в 2025 году, следует из соглашения.

Полис от «Тинькофф», который обсуждается в рамках сотрудничества, может включать кастомизированные программы с учетом особенностей обслуживания и ремонта электромобилей, телеметрии и других факторов. При этом фокус будет не столько на покрытии, сколько на механизме взаимодействия с клиентом.

За счет решений, которые будут встроены в бортовой компьютер, «Тинькофф» сможет предлагать персонализированные продукты под каждого конкретного автовладельца, включая страховки. Партнеры также рассматривают возможность запустить специальный маркетплейс для автомобилистов, который будет встроен в бортовой компьютер электрокара. Предполагается, что там можно будет купить полис, вызвать эвакуатор, воспользоваться сервисом автоконсьержа и также, например, забронировать столик в ресторане.

Компании хотят создать отдельную эквайринговую платформу для бесшовного оформления полиса, автокредита и покупки других сервисов на маркетплйсе. Стороны изучают и возможность интеграции Tinkoff Pay в бортовые компьютеры. За счет этого пользователи смогут совершить покупку без использования карты, телефона и других устройств — на дисплее в машине. Технологию бесконтактной оплаты также планируется встроить в ключ, брелок или другой автомобильный аксессуар. С помощью него автовладелец сможет расплатиться в магазине: будет достаточно поднести предмет к терминалу и ввести PIN-код.

С развитием рынка

Страховые компании уже зафиксировали повышение спроса на полисы для электромобилей. Это связано с тем, что число таких машин в стране увеличивается, причем как официально привезенных и собранных в РФ, так и проданных по схеме параллельного импорта, сообщил начальник управления по работе с автодилерами «Ингосстраха» Максим Каликов. По его словам, за первое полугодие 2023-го в компании потребители оформили 741 полис на электромобили на сумму 110 млн рублей, хотя за аналогичный период 2022-го клиенты приобрели только 340 штук на сумму 52 млн.

Количество заключенных договоров и объем сборов в этом сегменте в 2023 году увеличились в 3,5 раза по сравнению с предыдущим, рассказал вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. Повышение спроса также отметили в «Росгосстрахе» и «Ингосстрахе».

Страхование будет развиваться вместе с рынком электромобилей, отметили в Российском союзе автостраховщиков. В числе драйверов этого процесса — льготное кредитование, которое будет подталкивать к покупке экологичного транспорта, отметил директор по развитию бизнеса «Зетта Страхование» Виктор Плетников.

В ЦБ заявили «Известиям», что в рамках утвержденных правительством дополнительных мер поддержки электротранспорта занимаются сбором и анализом соответствующих статистических данных.

Впрочем, доля таких машин в общей структуре российского автопарка еще крайне мала и составляет порядка 1%, подчеркнул Павел Яковлев из «РЕСО-Гарантия». По его словам, это связано с не очень развитой инфраструктурой.

В то же время отечественный рынок активно насыщается электромобилями, и в первую очередь китайскими брендами, сообщил руководитель департамента андеррайтинга СК «МАКС» Алексей Фомичев.

Перспективы роста

Наиболее перспективно сейчас страхование китайских электромобилей, считает начальник управления добровольного розничного автострахования ПАО СК «Росгосстрах» Елена Федорова. Она добавила: с моделями из других стран есть сложности из-за отсутствия необходимых запчастей и станций техобслуживания, куда можно направить машину на ремонт.

С этим согласились в «Совкомбанк Страховании». Компания не продает полисы на марки, которые привозятся по параллельному импорту и ранее никогда официально не поставлялись в Россию, потому что возникают проблемы с восстановлением машины в случае аварии. При этом бренды из Поднебесной расширяют линейку электрокаров, и российские автопроизводители тоже начинают работать в этом направлении.

Весь парк электромобилей в России — это немногим более 20 тыс. машин, отметил автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, к новым и совсем неизвестным маркам, которые поступают, стоит относиться с опаской, потому что под них нет запчастей.

Стоимость полиса каско на электромобили в среднем на 30–40% выше, чем на машины аналогичного класса традиционной конструкции, отметил Виктор Плетников из «Зетта Страхования».

Это связано с тем, что ремонт более дорогостоящий, пояснил основатель инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг» Саид Залиев. По его словам, в зависимости от компании цена каско может варьироваться от 150 до 800 тыс. рублей за такое покрытие. Чаще всего полис оформляют на Tesla и BMW. Увеличивается спрос и на защиту китайских машин.

Сегмент электромобилей будет развиваться более высокими темпами, чем авторынок в целом, считает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. По его мнению, в перспективе он может занять значительную долю. Однако должна расширяться и инфраструктура, включая электрозаправки. От этого будет зависеть рост всего рынка в России и, как следствие, дополнительных услуг и страхования, считает эксперт.