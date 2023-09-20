Генсек НАТО отметил необходимость поставок ВСУ средств обслуживания систем ПВО

Украине в срочном порядке необходимы средства обслуживания систем противовоздушной обороны (ПВО): боеприпасы, запчасти, а также своевременное техобслуживание систем, которые уже находятся у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 сентября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Украина нуждается во множестве разных видов поддержки. Существует острая потребность в ПВО, не только в новых системах, но и в боеприпасах, обслуживании, запасных частях. Мы видим, что ПВО каждый день работает на Украине, и нам необходимо поддерживать системы противовоздушной обороны этой страны», ― цитирует его The Independent.

По словам генсека НАТО, точные сроки поставки истребителей F-16 Киеву всё еще остаются неизвестными. Вместе с тем Столтенберг отметил, что союзные государства «прилагают все усилия для максимально быстрого обучения» украинских пилотов управлению зарубежной техникой.

Ранее, 16 сентября, министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия на данный момент не намерена обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. Также министр пояснил, что на данный момент Германия не планирует оказывать поддержку в обучении украинских пилотов управлению истребителями. По его словам, упор делается на такие элементы снабжения, как одежда и теплогенераторы.

15 августа советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявил, что украинские системы противоракетной и противовоздушной обороны (ПВО) не могут противостоять российским ракетам Х-22.



В тот же день советник главы офиса Михаил Подоляк сообщил, что Украине нужны системы ПВО, а не разговоры о переговорах.

Еще 10 мая американский журнал Military Watch Magazine написал, что российские крылатые ракеты Х-22, которыми был нанесен удар по Киеву, неуязвимы для украинской противовоздушной обороны. Издание утверждало, что официальные лица Украины сетуют на то, что ракеты этого типа невозможно перехватить. Они были разработаны для обхода многоуровневой системы ПВО.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбассе, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.