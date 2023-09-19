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ФРГ заявила об отсутствии планов обучать украинских пилотов управлению F-16

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Фото: Соцсети
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Германия на данный момент не намерена обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил в интервью газете Bild.

«Мы сосредотачиваем нашу помощь на артиллерии, противовоздушной обороне, бронетехнике и инженерных возможностях», — уточнил он.

Также министр пояснил, что на данный момент Германия не планирует оказывать поддержку в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16. По его словам, упор делается на такие элементы снабжения, как одежда и теплогенераторы.

«Мы поддерживаем тем, что у нас хорошо получается и в чем Украина нуждается больше всего. Что касается истребителей, то другие партнеры демонстрируют свои сильные стороны. И это к лучшему», — добавил он.

В этот же день Писториус заявил о подготовке еще одного пакета помощи Украине стоимостью €400 млн. В него войдут дополнительные фугасные, минометные и другие боеприпасы.

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Ранее, 15 сентября, в ФРГ допустили принятие решения о передаче Taurus Украине в срок до двух недель. Тогда министр обороны Германии отметил, что на этот процесс влияет не доверие к украинцам, а желание Германии обеспечить собственную безопасность.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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