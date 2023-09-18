Глава минобороны ФРГ анонсировал пакет помощи Киеву на €400 млн

Германия выделит Украине новый пакет помощи общей стоимостью €400 млн. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью Bild.

По его словам, в пакет помощи войдут дополнительные фугасные, минометные и другие боеприпасы, так как в них Украина нуждается больше всего.

«Кроме того, мы поможем с бронированными автомобилями и системами разминирования. Но мы также позаботились о приближающейся зиме: мы отправим одежду, а также электро­- и теплогенераторы», — сказал Писториус.

При этом он отметил, что ФРГ не станет передавать Украине немецкие ракеты дальнего радиуса действия Taurus, о которых просит Киев, пока не будет решен ряд соответствующих вопросов.

«Обязанность всего федерального правительства — очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо прояснить ряд политических, правовых, военных и технических аспектов. Это непросто», — заявил он.

Ранее, 15 сентября, Писториус сообщил, что решение о передаче Украине ракет Taurus может быть принято в срок до двух недель. Он призвал власти Украины к пониманию такого порядка принятия решений. При этом 11 сентября глава минобороны ФРГ утверждал, что Германия не будет поставлять Украине данные ракеты.

Их поставки были запланированы правительством ФРГ еще в начале августа. Обсуждение данного вопроса началось после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность передать Киеву ракеты дальнего действия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.