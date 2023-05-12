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На Украине признали неуязвимость российских ракет Х-22 для ПВО

MWM: на Украине заявили об ударе Россией неуязвимым оружием по целям в Киеве
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские крылатые ракеты Х-22, которыми был нанесен удар по Киеву, неуязвимы для украинской противовоздушной обороны. Об этом в среду, 10 мая, сообщил американский журнал Military Watch Magazine.

Издание утверждает, что официальные лица Украины сетуют на то, что ракеты этого типа невозможно перехватить. Они были разработаны для обхода многоуровневой системы ПВО.

«Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб», — указано в материале.

Авторы статьи считают, что эти крылатые ракеты играют ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине.

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11 мая стало известно, что российские бойцы нанесли ракетные удары с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер» по личному составу и военной технике танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Балаклее в Харьковской области.

До этого, 9 мая, издание «Русская Весна» сообщило, что российские силы стали применять комплексы «Искандер» для ударов по боевикам. Так, уточнялось, что накануне «Искандерами» ударили по украинским целям в районе Харькова. Там заметили значительное скопление живой силы противника, которую собирались направить на российские позиции.

Накануне сообщалось, что бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области. Кроме того, были сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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