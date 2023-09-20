Отец «Престолов»: автор саги «Песнь льда и пламени» отмечает юбилей

Автору цикла фэнтези «Песнь льда и пламени» Джорджу Рэймонду Ричарду Мартину 20 сентября исполнилось 75 лет. Серия принесла писателю-фантасту мировую известность и легла в основу популярного сериала HBO «Игра престолов». «Известия» — о том, на что еще в библиографии Мартина стоит обратить внимание, и почему его называют американским Толкином .

Сквозь лед и пламя

Джордж Мартин обрел славу одного из самых влиятельных людей в мире. По крайней мере, в такой рейтинг в свое время его включил журнал Time. Всемирную славу писателю принесла серия «Песнь льда и пламени», которая выходит с 1996 года . Сейчас она насчитывает пять романов. В их числе — «Игра престолов», «Битва королей», «Буря мечей», «Пир стервятников» и «Танец с драконами» . По данным издательства «АСТ», по состоянию на 2023 год пять книг цикла переведены на 47 языков и проданы по миру тиражом в 90 млн копий . Шеф-редактор сервиса «Букмейт» Константин Мильчин выделяет четыре таланта Джорджа Мартина, которые объясняют его феномен.

— Во-первых, это умение вести по романам и по циклам книг большое количество персонажей, далеко не у всех авторов возможно более умелых, чем он, это получается. Во-вторых, это хорошее знание мировой истории и умение превращать ее увлекательнейшие эпизоды в кульминационные моменты своих романов. В-третьих, Мартин убедительно доказал, что сюжет, конечно, важен, но еще важнее крутой сеттинг: мир, в котором разворачивается действие книги, его правила, герои и их взаимоотношения. В-четвертых, Мартин всегда помнит, что миссия лиры — воспевать милость к падшим и падающим , — сказал он «Известиям».

Джордж Р.Р. Мартин на автограф-сессии в честь выпуска романа «Танец с драконами» Торонто, Канада, 2012 год Фото: Getty Images/Clinton Gilders

Константин объяснил, что идеальный герой или героиня для Мартина — слабее других. Его или ее положение шатко, при этом такой персонаж «проявляет чудеса живучести». Это, считает эксперт, дает читателям надежду, «что и с ними будет всё не так уж плохо» .

— Необычные и неожиданные повороты сюжета, его полная непредсказуемость, отсутствие четкого морального деления на хороших и плохих и максимальная реалистичность, насколько она вообще возможна в мире, где живут гиганты, ледяная нежить и драконы, а зима длится по несколько лет, — вторит коллеге ведущий бренд-менеджер департамента художественной литературы издательства «АСТ» Алексей Ионов.

Зима близко, а продолжение саги — нет

В 2007-м телеканал HBO купил права на экранизацию саги. Сериал «Игра престолов», где несколько влиятельных семей борются за железный трон Семи Королевств, также имел грандиозный успех. Это одно из самых дорогих шоу — на один эпизод уходило по $15 млн. Правда, последние сезоны начинались с более скромных сумм , уточнил Алексей Ионов. Проект неоднократно получал престижные премии. Например, в 2015-м — 12 статуэток «Эмми», одна из которых — за лучший драматический сериал . А финальный эпизод заключительного восьмого сезона одновременно смотрели 19,3 млн зрителей по всему миру. В России телевизионная премьера последнего сезона «Игры престолов» эксклюзивно состоялась на РЕН ТВ. Перед этим канал повторил предыдущие семь .

Однако, «Игра престолов» опередила произведения Мартина. По задумке писателя, серия должна содержать семь книг. Шестую часть саги под названием «Ветра зимы» фанаты ждут уже более 10 лет .

Джордж Р.Р. Мартин с актерским составом и сценаристами сериала «Игра престолов», Калифорния, США, 2013 год Фото: Getty Images/Jason LaVeris

« Да, конечно, я работаю над «Ветрами зимы». Почти каждый день. Написание, переписывание, редактирование, затем — еще немного написания. Я достиг устойчивого прогресса. Не такого быстрого, как мне хотелось бы и, конечно, не такого быстрого, как вам хотелось бы . Но, тем не менее, это прогресс», — написал Джордж Мартин в своем личном блоге в июле этого года.

Не «Песнью» единой

Впрочем, именно аудитория сериала скорее знает Мартина только по «Игре престолов». Первые попытки в писательстве предпринимал еще в детстве. В 1980-х решил покорить Голливуд, где стал работать сценаристом. Один из его проектов того периода – сериал «Красавица и чудовище» с Роном Перлманом и Линдой Хэмилтон в главных ролях .

Кроме того, в библиографии фантаста есть произведения, которые были отмечены в литературных кругах еще до славы «Песни льда и пламени». В 1975-м он получил престижную премию в мире научной фантастики за повесть «Песнь о Лии». А в 1980-м — эту же награду дважды — за «Путь креста и дракона» и «Песчаных королей» .

— Читать другие произведения Мартина стоит. Он начал писать «Песнь льда и пламени» в уже довольно солидном возрасте. К этому моменту у него уже сложилась репутация отличного писателя-фантаста. У него есть множество блестящих повестей и рассказов, увлекательный цикл «Путешествия Тафа», атмосферная вампирская готика «Грезы Февра» и серия межавторских антологий «Дикие карты», которая насчитывают уже несколько десятков томов , — сказал «Известиям» ведущий бренд-менеджер департамента художественной литературы издательства «АСТ» Алексей Ионов.

Автограф-сессия Джорджа Р.Р. Мартина в книжном магазине в Санкт-Петербурге, Россия, 2017 год Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Зарубежные критики окрестили Джорджа Мартина американским Толкином, поскольку последнего считают родоначальником жанра фэнтези.

— У последнего в книге был такой эпизод, когда Гендальф, один из главных героев, умирает в середине книги. Это достаточно неожиданный был ход, и на Мартина он произвел такое огромное впечатление, что он стал использовать этот прием , — рассказала «Известиям» толкинист, член Общества толкинистов Москвы Ольга Собкова.

Алексей Ионов, в свою очередь, считает, что во многом произведения авторов противоположны. Но, по его словам, Мартину удалось создать настолько же реалистичный и яркий мир .

— Мартин сочинил крайне сложную и масштабную историю, населил ее десятками харизматичных персонажей, за приключениями которых вот уже четверть века следят миллионы читателей. И, подобно Толкину, Мартин в который раз показал коммерческую привлекательность жанра фэнтези . Подобно тому как «Властелин колец» в 1950-х дал толчок развитию жанра, а его экранизация в 2000-х открыла фэнтези дорогу на большие экраны, «Игра престолов» подарила жанру второе дыхание, а вышедший в 2011 году сериал запустил эру крупнобюджетных фэнтези-сериалов, — сказал он.

Джордж Р.Р. Мартин Фото: ТАСС/Zuma

Фэнтези в России

В нашей стране все книги писателя печатались и продолжают это делать в издательстве «АСТ». Например, в числе таких работ — «Рыцарь Семи королевств», сборник повестей о сире Дункане Высоком и его оруженосце Эгге. Действия происходят за 100 лет до событий романа «Игра престолов» . А еще в продаже можно найти многотомное фэнтези «Дикие карты», которое Мартин начал, а сейчас выступает в нем редактором-составителем . В этой серии участвует более 40 авторов, за 35 лет существования «Диких карт» вышло 30 томов. Эта серия выходит в РФ от издательства «Эксмо».

Последние произведения Джорджа Мартина, вышедшие в РФ, датируются 2022 годом, и это всё — переиздания, поскольку самое свежее произведение Мартина, «Пламя и кровь», вышло в 2018-м .

Переиздания продолжают появляться, так как лицензия всё еще действует , рассказали «Известиям» в «АСТ».

— Права действуют. Как только тираж заканчивается, книги допечатываются. Новинки у автора давно не выходили и на английском языке, «Ветра зимы» читатели с 2011 года ждут , — объяснили в издательстве.

Участники совместной акции онлайн-сервиса Amediateka и Московского метрополитена, приуроченной к выходу последней серии седьмого сезона американского сериала «Игра престолов», Россия, 2017 год Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Хотя культовый цикл издает «АСТ», в российских книжных и на маркетплейсах можно найти произведения, выпущенные другими издательствами. Например, сборники и рассказы на языке оригинала Dangerous Women, Fort Freak, Dying Of The Light, Inside Straight выпускают TOR, Bantam Books .

Любовь фанатов к Мартину взаимна. В 2017 году писатель приезжал в Россию на пресс-конференцию в Санкт-Петербурге, а в своем блоге отметил, что русские поклонники, с которыми ему довелось пообщаться «были теплыми и приветливыми» . Здесь же он принял участие в ежегодной Петербургской фантастической ассамблее, куда собираются писатели-фантасты со всего мира. В свободное время писатель посетил Выборгский замок и даже попробовал квас .