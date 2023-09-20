Отец «Престолов»: автор саги «Песнь льда и пламени» отмечает юбилей
Автору цикла фэнтези «Песнь льда и пламени» Джорджу Рэймонду Ричарду Мартину 20 сентября исполнилось 75 лет. Серия принесла писателю-фантасту мировую известность и легла в основу популярного сериала HBO «Игра престолов». «Известия» — о том, на что еще в библиографии Мартина стоит обратить внимание, и почему его называют американским Толкином.
Сквозь лед и пламя
Джордж Мартин обрел славу одного из самых влиятельных людей в мире. По крайней мере, в такой рейтинг в свое время его включил журнал Time. Всемирную славу писателю принесла серия «Песнь льда и пламени», которая выходит с 1996 года. Сейчас она насчитывает пять романов. В их числе — «Игра престолов», «Битва королей», «Буря мечей», «Пир стервятников» и «Танец с драконами». По данным издательства «АСТ», по состоянию на 2023 год пять книг цикла переведены на 47 языков и проданы по миру тиражом в 90 млн копий. Шеф-редактор сервиса «Букмейт» Константин Мильчин выделяет четыре таланта Джорджа Мартина, которые объясняют его феномен.
— Во-первых, это умение вести по романам и по циклам книг большое количество персонажей, далеко не у всех авторов возможно более умелых, чем он, это получается. Во-вторых, это хорошее знание мировой истории и умение превращать ее увлекательнейшие эпизоды в кульминационные моменты своих романов. В-третьих, Мартин убедительно доказал, что сюжет, конечно, важен, но еще важнее крутой сеттинг: мир, в котором разворачивается действие книги, его правила, герои и их взаимоотношения. В-четвертых, Мартин всегда помнит, что миссия лиры — воспевать милость к падшим и падающим, — сказал он «Известиям».
Джордж Р.Р. Мартин на автограф-сессии в честь выпуска романа «Танец с драконами» Торонто, Канада, 2012 год
Константин объяснил, что идеальный герой или героиня для Мартина — слабее других. Его или ее положение шатко, при этом такой персонаж «проявляет чудеса живучести». Это, считает эксперт, дает читателям надежду, «что и с ними будет всё не так уж плохо».
— Необычные и неожиданные повороты сюжета, его полная непредсказуемость, отсутствие четкого морального деления на хороших и плохих и максимальная реалистичность, насколько она вообще возможна в мире, где живут гиганты, ледяная нежить и драконы, а зима длится по несколько лет, — вторит коллеге ведущий бренд-менеджер департамента художественной литературы издательства «АСТ» Алексей Ионов.
Зима близко, а продолжение саги — нет
В 2007-м телеканал HBO купил права на экранизацию саги. Сериал «Игра престолов», где несколько влиятельных семей борются за железный трон Семи Королевств, также имел грандиозный успех. Это одно из самых дорогих шоу — на один эпизод уходило по $15 млн. Правда, последние сезоны начинались с более скромных сумм, уточнил Алексей Ионов. Проект неоднократно получал престижные премии. Например, в 2015-м — 12 статуэток «Эмми», одна из которых — за лучший драматический сериал. А финальный эпизод заключительного восьмого сезона одновременно смотрели 19,3 млн зрителей по всему миру. В России телевизионная премьера последнего сезона «Игры престолов» эксклюзивно состоялась на РЕН ТВ. Перед этим канал повторил предыдущие семь.
Однако, «Игра престолов» опередила произведения Мартина. По задумке писателя, серия должна содержать семь книг. Шестую часть саги под названием «Ветра зимы» фанаты ждут уже более 10 лет.
Джордж Р.Р. Мартин с актерским составом и сценаристами сериала «Игра престолов», Калифорния, США, 2013 год
«Да, конечно, я работаю над «Ветрами зимы». Почти каждый день. Написание, переписывание, редактирование, затем — еще немного написания. Я достиг устойчивого прогресса. Не такого быстрого, как мне хотелось бы и, конечно, не такого быстрого, как вам хотелось бы. Но, тем не менее, это прогресс», — написал Джордж Мартин в своем личном блоге в июле этого года.
Не «Песнью» единой
Впрочем, именно аудитория сериала скорее знает Мартина только по «Игре престолов». Первые попытки в писательстве предпринимал еще в детстве. В 1980-х решил покорить Голливуд, где стал работать сценаристом. Один из его проектов того периода – сериал «Красавица и чудовище» с Роном Перлманом и Линдой Хэмилтон в главных ролях.
Кроме того, в библиографии фантаста есть произведения, которые были отмечены в литературных кругах еще до славы «Песни льда и пламени». В 1975-м он получил престижную премию в мире научной фантастики за повесть «Песнь о Лии». А в 1980-м — эту же награду дважды — за «Путь креста и дракона» и «Песчаных королей».
— Читать другие произведения Мартина стоит. Он начал писать «Песнь льда и пламени» в уже довольно солидном возрасте. К этому моменту у него уже сложилась репутация отличного писателя-фантаста. У него есть множество блестящих повестей и рассказов, увлекательный цикл «Путешествия Тафа», атмосферная вампирская готика «Грезы Февра» и серия межавторских антологий «Дикие карты», которая насчитывают уже несколько десятков томов, — сказал «Известиям» ведущий бренд-менеджер департамента художественной литературы издательства «АСТ» Алексей Ионов.
Автограф-сессия Джорджа Р.Р. Мартина в книжном магазине в Санкт-Петербурге, Россия, 2017 год
Зарубежные критики окрестили Джорджа Мартина американским Толкином, поскольку последнего считают родоначальником жанра фэнтези.
— У последнего в книге был такой эпизод, когда Гендальф, один из главных героев, умирает в середине книги. Это достаточно неожиданный был ход, и на Мартина он произвел такое огромное впечатление, что он стал использовать этот прием, — рассказала «Известиям» толкинист, член Общества толкинистов Москвы Ольга Собкова.
Алексей Ионов, в свою очередь, считает, что во многом произведения авторов противоположны. Но, по его словам, Мартину удалось создать настолько же реалистичный и яркий мир.
— Мартин сочинил крайне сложную и масштабную историю, населил ее десятками харизматичных персонажей, за приключениями которых вот уже четверть века следят миллионы читателей. И, подобно Толкину, Мартин в который раз показал коммерческую привлекательность жанра фэнтези. Подобно тому как «Властелин колец» в 1950-х дал толчок развитию жанра, а его экранизация в 2000-х открыла фэнтези дорогу на большие экраны, «Игра престолов» подарила жанру второе дыхание, а вышедший в 2011 году сериал запустил эру крупнобюджетных фэнтези-сериалов, — сказал он.
Джордж Р.Р. Мартин
Фэнтези в России
В нашей стране все книги писателя печатались и продолжают это делать в издательстве «АСТ». Например, в числе таких работ — «Рыцарь Семи королевств», сборник повестей о сире Дункане Высоком и его оруженосце Эгге. Действия происходят за 100 лет до событий романа «Игра престолов». А еще в продаже можно найти многотомное фэнтези «Дикие карты», которое Мартин начал, а сейчас выступает в нем редактором-составителем. В этой серии участвует более 40 авторов, за 35 лет существования «Диких карт» вышло 30 томов. Эта серия выходит в РФ от издательства «Эксмо».
Последние произведения Джорджа Мартина, вышедшие в РФ, датируются 2022 годом, и это всё — переиздания, поскольку самое свежее произведение Мартина, «Пламя и кровь», вышло в 2018-м.
Переиздания продолжают появляться, так как лицензия всё еще действует, рассказали «Известиям» в «АСТ».
— Права действуют. Как только тираж заканчивается, книги допечатываются. Новинки у автора давно не выходили и на английском языке, «Ветра зимы» читатели с 2011 года ждут, — объяснили в издательстве.
Участники совместной акции онлайн-сервиса Amediateka и Московского метрополитена, приуроченной к выходу последней серии седьмого сезона американского сериала «Игра престолов», Россия, 2017 год
Хотя культовый цикл издает «АСТ», в российских книжных и на маркетплейсах можно найти произведения, выпущенные другими издательствами. Например, сборники и рассказы на языке оригинала Dangerous Women, Fort Freak, Dying Of The Light, Inside Straight выпускают TOR, Bantam Books.
Любовь фанатов к Мартину взаимна. В 2017 году писатель приезжал в Россию на пресс-конференцию в Санкт-Петербурге, а в своем блоге отметил, что русские поклонники, с которыми ему довелось пообщаться «были теплыми и приветливыми». Здесь же он принял участие в ежегодной Петербургской фантастической ассамблее, куда собираются писатели-фантасты со всего мира. В свободное время писатель посетил Выборгский замок и даже попробовал квас.
Произведения Джорджа Мартина, как входящие в культовые циклы «Песнь льда и пламени» и «Пламя и кровь», так и написанные вне вселенной, по праву можно назвать ключевыми работами в мире фэнтези и научной фантастики. Тот факт, что поклонники всего мира продолжают одинаково активно следить как за творческими изысканиями писателя, так и за экранизацией его романов, не дают в этом усомниться.