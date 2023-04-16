Зачитки разума: как можно распорядиться любимой книгой
Филолог и книговед Юлия Щербинина в своем новом исследовании как бы задается вопросом: что такого оригинального можно придумать с книгой, кроме как банально почитать? В качестве ответа разворачивается широчайший спектр возможностей, обусловленных тем, что книга — это не только текст, но и вещь. Критик Лидия Маслова представляет книгу (и вещь) недели специально для «Известий».
Юлия Щербинина
«Книга как иллюзия»
М.: «Альпина нон-фикшн», 2023. — 384 с.
Главными героями «Книги как иллюзии» выступают не только сами книги, но и объекты, внешне выглядящие как книги, однако ими не являющиеся, «всевозможные имитации, подобия, эрзацы, фейки, претендующие на право называться книгами»: псевдокниги, библиоморфы, или блуки, — это обиходное название было предложено американской исследовательницей Миндель Дубански из Метрополитен-музея (от сокращенного словосочетания looks like a book). Многоликие и многофункциональные библиоморфы представляют собой удивительный культурный феномен, который Щербинина рассматривает в разных психологических и философских аспектах:
Свое исследование иллюзорной жизни книг Щербинина начинает с такого старинного жанра изобразительного искусства, как натюрморт-обманка, тромплей, частым атрибутом которого являются книга и ее зеркальное отражение: «Природа зеркала, как и природа книги, амбивалентна: оно ассоциируется одновременно с правдой («На зеркало неча пенять, коли рожа крива») и с ложью (мутное, треснутое, кривое зеркало), являя причудливый синтез подлинности и симуляции». Амбивалентность вообще сквозная тема Щербининой, отмечающей двойственное отношение к книгам на протяжении всей человеческой истории.
С одной стороны, книга пользуется авторитетом, «обладает железным «культурным алиби», устойчиво ассоциируясь с истиной, добром, нравственностью», что позволяет ей служить идеальным тайником — эту ее функцию, широко использующуюся в литературе и кинематографе, Щербинина иллюстрирует самыми разными примерами.
В том числе и рассказом о Евангелии, в котором жены декабристов передали Федору Михайловичу Достоевскому незаметно вклеенные в переплет 15 рублей. По свидетельству жены писателя, «это были единственные деньги, имевшиеся у Федора Михайловича за четыре года каторги (арестантам не дозволялось иметь денег); они шли на улучшение пищи, покупку табака и т.д.».
Хотя книга способна спасти и поддержать человека порой в самом буквальном, материальном смысле, с другой стороны, как порождение непредсказуемого человеческого ума она может учить плохому и нести вредные идеи. Крайний случай вредоносности — тему чернокнижничества и колдовства — «Книга как иллюзия» не затрагивает, но отмечает негативные стороны чрезмерного упования на книгу как носитель непререкаемой истины:
И в современном мире, по мнению Щербининой, блуки постоянно балансируют на грани сакрального и профанного, отражая то почтительное, то утилитарное отношение к книгам.
«Книга как иллюзия» содержит примеры разнообразных, порой довольно жестоких способов утилитарного использования книг, которые наиболее прозорливые литераторы предчувствовали еще в глубокой древности, не особенно обольщаясь на свой счет:
Развивая идею двуплановости книги, ее текстуально-вещественной природы, Щербинина прослеживает, как на протяжении последних 500 лет печатная продукция всё больше утрачивает текстовую составляющую и практически полностью овеществляется: «Логическим продолжением этой идеи в XX веке станет альтербукинг — использование экземпляров печатных изданий как материала для творческих экспериментов». Изменение роли книги в человеческой жизни лишь отчасти связано с техническим прогрессом, компьютеризацией и вытеснением бумажных изданий электронными ридерами, но в значительной степени — с изменением духовной ситуации и социокультурных тенденций:
Как настоящий библиофил, Юлия Щербинина склонна одушевлять книгу, придавать ей антропоморфность. Поэтому в подробных рассказах о принятых в современном искусстве способах издевательства над «телом» книги (буккарвинг, букфолдинг и прочие техники оголтелого альтербукинга), которыми завершается «Книга как иллюзия», за хладнокровной объективностью исследователя неотвратимых процессов все-таки чувствуется искреннее душевное содрогание и сочувствие к судьбе книги, вынужденной всячески мутировать и мимикрировать, приспосабливаясь к жизни в стремительно расчеловечивающемся мире.