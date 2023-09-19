В России заболеваемость COVID-19 выросла на 48% за неделю

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась на 48%. Рост наблюдается в 70 субъектах страны, сообщает телеканал «Известия». Медики объясняют это тем, что вирус приобретает черты сезонной инфекции. За семь дней госпитализировали более 1,9 тыс. человек. Отмечается, что показатель в разы ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Ранее в столице планово возобновил работу ковидный госпиталь в Сокольниках. Учреждение оснащено всем необходимым оборудованием.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.