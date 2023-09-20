Внимание: осень на дороге!

Осень уверенно вступает в свои права. Световой день всё короче, а погода всё капризнее. Пешеходы реагируют на эти перемены раньше, чем водители, которые всё еще не видят повода скорректировать летний стиль вождения. Пора, однако! Как подготовиться к новому сезону, чтобы проехать его без потерь, выясняли «Известия».

Не торопись

Именно на осенние месяцы приходятся одни из самых высоких показателей аварийности в течение года. Особенно опасен сентябрь — период межсезонья. Движение на дорогах еще по-летнему интенсивное. Но темнеет гораздо раньше, так что значительная часть поездок происходит в условиях ограниченной видимости. А темнота водителю совсем не друг. Равно как дожди, туманы и прочие приметы осени, вдохновляющие поэтов, но создающие дополнительные риски на дорогах.

Безопасность поездки в таких условиях в первую очередь зависит от правильного выбора скорости, подчеркивают в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России. И этот выбор не сводится к выполнению требований знаков, регламентирующих скоростной режим.

— Согласно п. 10.1 ПДД, водитель транспортного средства должен выбирать скорость в пределах действующего на том или ином участке дороги скоростного лимита, с учетом реальных дорожных и метеорологических условий, в том числе видимости в направлении движения. Правильно выбранная скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения правил. Даже если разрешённая скорость 90 или 110 км/ч, но погодные условия таковы, что на этой скорости вам трудно контролировать поведение машины и остановиться в пределах видимости, следует снизить ее до подконтрольных значений, — пояснил старший инспектор по особым поручениям ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Держи дистанцию

Дороги в это время года, как правило, мокрые. А в некоторых регионах уже начались ночные заморозки и под утро на трассах образуется тонкая ледяная глазурь. На таком покрытии тормозной путь увеличивается вдвое. И это прямое показание к тому, чтобы увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, напоминают в Госавтоинспекции.

— Пункт 9.10 ПДД обязывает водителя соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и держать безопасный боковой интервал. Точных значений здесь привести невозможно — выбор зависит от конкретных дорожных условий, интенсивности движения, погоды и прочего. Понятно, что в темное время суток, во время дождя или в тумане дистанция должна быть значительно больше, чем днем и в хорошую погоду, — отмечает Антон Белан.

Сохраняй спокойствие

Нервный стиль езды с частыми перестроениями опасен в принципе. При движении на мокром покрытии, в плотном потоке и в условиях ограниченной видимости опасность усугубляется. Поэтому дорожные маневры следует свести к необходимому минимуму. Двигайтесь спокойно, плавно, подстраховываясь перед каждым перестроением, предупреждают в Госавтоинспекции.

— Чтобы водители сзади успели вовремя среагировать на ваш маневр, оповещайте их о своих намерениях чуть раньше. Собираясь затормозить, сначала слегка коснитесь педали тормоза, чтобы сработали стоп-сигналы, а к торможению приступайте через несколько секунд, — поясняет Антон Белан.

О необходимости перехода к плавному стилю вождения с минимумом манёвров говорит и инструктор по контраварийному вождению Олег Шатов.

— Низкий коэффициент сцепления шин с мокрым и даже просто холодным асфальтом заметно сказывается на управляемости автомобиля. Маневр, который представляется безопасным летом, осенью может привести к заносу. Поэтому любые резкие движения за рулём следует исключить. И с педалью акселератора тоже обращайтесь деликатнее, чтобы не допустить пробуксовки ведущих колес, — это тоже может спровоцировать занос. Особую осторожность надо проявлять на участках, засыпанных мокрой листвой. Такое покрытие по своим сцепным свойствам мало чем отличается ото льда, — предупреждает Олег Шатов.

Объезжай лужи

Во-первых, под лужами могут скрываться глубокие ямы. Значит, есть риск повредить колеса и подвеску автомобиля. Кроме того, при проезде лужи, особенно на высокой скорости, велика вероятность эффекта аквапланирования, когда протектор шины не справляется с большим объемом воды и не успевает отводить воду из пятна контакта — той части покрышки, которая в данный момент соприкасается с дорогой. В этом случае колесо как бы всплывает над проезжей частью, и водитель теряет контроль управления. Если объехать не получается, преодолевайте лужу «шагом», советует инструктор по контраварийному движению Олег Шатов.

— Притормозите перед лужей и двигайтесь на минимальной скорости. После того как выберетесь, несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы убрать влагу, попавшую между тормозными колодками и дисками, — рассказывает Олег Шатов.

Смотри в оба!

Хороший обзор — важнейшее условие безопасного движения. Поэтому следите за чистотой стекол, не ленитесь протирать их там, куда не достают щетки. Ну и, конечно, в любых условиях ограниченной видимости включайте фары.

Осенние перепады между ночными и дневными температурами провоцируют туманы. А плотные туманы, в свою очередь, провоцируют массовые столкновения. Бессмысленно предъявлять претензии природному явлению, но стоит еще раз напомнить водителям о необходимости пользоваться противотуманными фарами. Это важная предупредительная мера в условиях тумана и сильного дождя, убежден автомобильный эксперт Антон Еликов. Передние «противотуманки» позволяют расширить границы дороги, видимые водителю, а задние делают вашу машину более заметной для других автомобилистов, отмечает он. А вот пытаться «пробить» туман, включив дальний свет фар, эксперт не рекомендует.

— В этом случае возникает так называемый эффект сетевого экрана: свет, отражаясь в микроскопических частицах влаги, создает перед водителем яркое пятно, — делится опытом Антон Еликов.

Ну и, конечно, не забывайте выключать задние противотуманные фонари, когда небо прояснится. При нормальной видимости яркие красные огни очень мешают другим водителям, то есть попросту слепят.

Позаботься об автомобиле

Собственно, с этого и следует начинать подготовку к новому сезону. Техническое состояние транспортного средства — важное условие безопасного движения. Рекомендуемый специалистами осенний чек-лист выглядит так:

проверка тормозной системы: шланги, колодки, диски и качество тормозной жидкости. Осенью на улице сыро, а тормозная жидкость имеет свойство впитывать влагу из воздуха. «Тормозуха», вобравшая воду, приводит к коррозии тормозных механизмов, а при интенсивном торможении ещё и закипеть может. Если вы года три не меняли жидкость — сейчас самое время;

оценка работоспособности аккумулятора и генератора. В условиях сокращения светового дня и понижения температуры возрастает нагрузка на энергосистему;

контроль за состоянием протектора и давлением в шинах — и подспущенные, и перекачанные ухудшают сцепление с дорожным покрытием;

замена изношенных щеток омывателя и жидкости в бачке на зимнюю. Специалисты рекомендуют сделать это, не дожидаясь заморозков. Кандидат химических наук, эксперт товарной группы автомобильной косметики Максим Слёзкин говорит о том, что поверхностно-активные вещества в летних жидкостях теряют свои моющие свойства уже при температуре ниже +10...+12 градусов. Как следствие, на стекле остаются мутные разводы, затрудняющие обзорность;

водителям автомобилей, работающих на дизельном топливе, уже пора запастись антигелями, которые не дадут загустеть летней солярке при внезапных заморозках. Чтобы не встать на обочине из-за застывшего горючего, антигель лучше заливать в бак до заправки, чтобы он хорошо перемешался с дизельным топливом;

если автомобиль с изрядным пробегом, имеет смысл отполировать рассеиватели на фарах. Разумеется, многое зависит от качества используемого пластика, но этот материал в принципе мутнеет довольно быстро. Водителю приходится сильнее напрягать зрение, и он быстрее устает.

Да, человек пока не умеет управлять природой. Собственно, он сам часть природы. Но часть, обладающая разумом, волей и критическим мышлением. А значит, в состоянии проанализировать риски и принять необходимые меры безопасности. Госавтоинспекция напоминает: самый надежный гарант безопасного движения — ПДД. Соблюдайте строго и неукоснительно в любую погоду.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».