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Названы самые популярные пластические операции у россиян в 2023 году

Хирург Кольченко: самая популярная пластическая операция в РФ — блефаропластика
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Фото: ТАСС/Сорокин Донат
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Количество пластических операций продолжает расти от года к году: по данным Европейского медицинского центра (ЕМС), по сравнению с 2022 годом спрос на пластическую хирургию вырос на 7%. В топ-3 процедуры за первое полугодие 2023-го вошли: блефаропластика (23%), липофилинг (17%) и лифтинг лица (15%). Об этом «Известиям» 19 сентября рассказал пластический хирург Степан Кольченко.

По его словам, за блефаропластикой (операцией по омоложению век), которая оказалась самой популярной в топе, в 99% случаев обращаются мужчины и женщины после 30 лет, чтобы нивелировать возрастные изменения: омолодить лицо, избавиться от «мешков» под глазами и отеков.

«Тем не менее остается 1% пациентов, чей запрос на операцию не связан с возрастом. Это пациенты с так называемым нависшим веком, или врожденным птозом век», — отметил Кольченко.

Второе и третье места в рейтинге заняли липофилинг лица (контурная пластика при помощи инъекций собственных жировых клеток) и лифтинг лица.

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6 апреля пластический хирург Сергей Свиридов в беседе с «Известиями» рассказал, как правильно выбрать пластического хирурга и клинику для проведения операции, чтобы максимально оградить себя от негативных последствий. В частности, он посоветовал сходить на консультации к нескольким специалистам: если мнение всех врачей сойдется и оно будет примерно одинаковым, тогда пациент действительно может выполнить эту операцию без опасений.

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