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Пластический хирург дал советы по выбору клиники и специалиста

Пластический хирург Свиридов: перед операцией нужно подробно изучить информацию о врачах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Пластический хирург Сергей Свиридов 6 апреля в беседе с «Известиями» рассказал, как правильно выбрать пластического хирурга и клинику для проведения операции, чтобы максимально оградить себя от негативных последствий.

Ранее, 4 апреля, в следственном управлении Следственного комитета России (СУ СК РФ) по Краснодарскому краю сообщили, что в Краснодаре перед судом предстал 45-летний пластический хирург Андрей Комаров, который некачественно провел пластическую операцию 44-летней жительнице Сочи Юлии Тарасевич в 2020 году — вице-миссис «Россия International-2020».

Комментируя инцидент, Свиридов отметил, что причин такого исхода операции может быть много, но, предположительно, одна из основных — несовершенная технология, которая применялась в ходе пластической операции.

«Современные технологии позволяют выполнить операции атравматично, сохранить здоровыми мягкие ткани лица и получить очень естественный результат. Это можно было бы сделать незаметно, практически не оставив никаких швов и рубцов», — подчеркнул пластический хирург.

Поэтому, по его словам, нужно очень внимательно подходить к выбору клиники и пластического хирурга. В этой связи он дал несколько рекомендаций.

В первую очередь врач посоветовал узнать как можно больше информации о предстоящей операции с помощью интернета: посмотреть, какие есть разновидности операции, какие результаты она дает и какие бывают осложнения.

«Второй пункт — изучить двух-трех докторов, которые занимаются этими операциями. Как правило, хирурги специализируются на каких-либо видах вмешательств. Поэтому надо целенаправленно выбрать доктора, который специализируется на этом виде операции, изучить его портфолио и результаты, послушать, что он говорит», — продолжил пластический хирург.

Далее, как советует врач, необходимо ознакомиться с отзывами пациентов о данном специалисте. При этом он обратил внимание, что, если результат не устроил пациента, то он практически всегда оставит негативный отзыв. Если все отзывы хорошие, то, по словам Свиридова, хирургу уже можно доверять.

Также важным пунктом он назвал консультацию с врачом, после которой пациент «обязательно сделает вывод, его это доктор или нет». При этом специалист посоветовал сходить на консультации и к другим докторам: если мнение всех врачей сойдется и оно будет примерно одинаковым, тогда пациент действительно может выполнить эту операцию без опасней.

Кроме того, по словам Свиридова, немаловажно изучить клинику во время консультации — посмотреть по сторонам, как все организовано, как работает персонал. Также важно посмотреть отзывы об этой клинике и докторах, которые там работают.

«Очень важно, конечно, чтобы доктор имел опыт и стаж работы. Это тоже определенный кредит доверия к нему. И когда вы будете на консультации, обязательно попросите его показать результаты работ и вместе с ним обсудите различные результаты случаев, похожих на ваш, чтобы вы примерно понимали, какой результат в итоге получите», — подытожил Свиридов.

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3 октября 2022 года москвичка Татьяна Федотова рассказала «Известиям» о пластических хирургах, которые, с ее слов, за 500 тыс. рублей изуродовали ей лицо. Пациентка отметила, что последствия ринопластики выглядят страшно: место швов воспалено, раны спустя три месяца так и не зажили. Потерпевшая добавила также, что «нос как был кривой, так и остался, дыхание не восстановилось».

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