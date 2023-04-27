Раскрой личика: российские звезды перестали скрывать пластику

Российские знаменитости перестали стесняться того, что прибегают к услугам пластических хирургов и косметологов. Так, Виктория Боня рассказала «Известиям», что сделала коррекцию нижней части лица примерно за $20 тыс. А Александр Рогов опубликовал в блоге серию селфи после блефаропластики. Ранее открыто о своих преображениях рассказывали и другие знаменитости — Слава, Лолита, Филипп Киркоров. Эксперты отмечают: под нож всё чаще стали ложиться мужчины. «Известия» разбирались в причинах тяги к хирургическому вмешательству в свой организм.

Я наклонила голову, и врач сказал: «Застыньте!»

Российская телеведущая и звезда соцсетей Виктория Боня в 43 года решилась на первую, по ее словам, пластическую операцию, поделившись результатами со своей аудиторией почти из 10 млн подписчиков. Процедуру она делала в Дубае. Причем изначально знаменитость обратилась к специалисту, чтобы проконсультироваться насчет мамы, но он заметил, что ей самой есть над чем поработать.

— Я наклонила голову, посмотрела в телефон, и он говорит: «Застыньте, пожалуйста, вот так!» Сфотографировал, показал мне нижнюю треть моего лица. Вижу — да, контур уже начинает плыть. Уже видны небольшие брыли. Я поняла, что просто упустила уже тот момент, когда можно сохранить четкую линию, — рассказала «Известиям» Виктория Боня.

Фото: t.me/v_bonya Российская телеведущая Виктория Боня поделилась в соцсетях фотографией до и после пластической операции

Она также добавила, что предпочитает выглядеть естественно, поэтому ей было важно оттянуть поход к пластическому хирургу настолько, насколько это возможно. Преображение обошлось светской львице примерно в $20 тыс. Как пояснил «Известиям» доктор Максим Иванчук, которому доверила себя Боня, он сделал процедуру по коррекции нижней части лица, выделению угла молодости и формированию четкой линии подбородка (второй подбородок полностью убирается).

–– Это малотравматичная пластическая операция. Никаких разрезов и швов, результат виден сразу после операции. Не используем инородные ткани или филлеры, только собственные ткани пациента. Быстрая реабилитация. Постоянный результат. На сегодняшний день это одна из самых популярных процедур, которую я делаю почти в каждом комплексе операций, — поделился хирург.

«Первые две недели самые сложные»

Если раньше среди известных людей было не принято публично признаваться, что сохранить молодость или изменить что-то во внешности помогли пластические хирурги, то сейчас ситуация заметно меняется. Свои операции не скрывают Лолита, Слава и многие другие артисты.

Еще одна тенденция, которую отмечают хирурги, — среди их клиентов становится всё больше мужчин. И здесь за примерами далеко ходить не надо. На слуху недавние трансформации Филиппа Киркорова. А стилист и телеведущий Александр Рогов опубликовал в своем Telegram-канале серию селфи после блефаропластики — операции по коррекции формы век.

Фото: t.me/rogov24 Стилист и телеведущий Александр Рогов

–– Девять лет назад я уже проходил через более легкую версию блефаропластики, трансконъюнктивальную. На этот раз это была более сложная верхняя и нижняя блефаропластика. Операцию не скрывал, но и не афишировал, — отметил Александр Рогов. — Первые две недели самые сложные — отеки, швы, синяки, но потом всё максимально легко проходит.

Пластический хирург Глеб Тумаков в разговоре с «Известиями» отметил, что за преображением обращаются мужчины не только из медийной сферы, но и бизнесмены, финансисты, представители силовых структур.

— У меня есть друг финансист. Он говорит: «Слушай, я на встречу иду, просыпаюсь, не пил, а такое ощущение, что гулял неделю. Смотришь на себя в зеркало — ну неприлично уже ходить так!» Вот я ему делал круговую подтяжку. Запрос был не в том, чтобы там было всё гладко, как у некоторых личностей, а так, чтобы было просто аккуратно и свежо, — рассказывает Глеб Тумаков. — У мужчин всё намного тоньше и деликатней. Необходимо сделать операцию так, чтобы осталась печать возраста на лице. Я делаю круговые подтяжки мужчинам, и этого становится больше, и очень много нижней блефаропластики, когда есть мешки под глазами, ринопластику.

Стало много «переделок»

Сейчас пластические операции делают не только из эстетических соображений, но и для улучшения физического состояния, отмечают представители индустрии. Например, клиентки уменьшают грудь, когда природа «перестаралась».

— Бывает, что у женщины грудь восьмого размера, и она нормально двигаться не может, это ей мешает жить физически. Представьте, что происходит с позвоночником, с плечами, — объяснил Глеб Тумаков.

Один из клиентов хирурга — блогер Алексей Жидковский — сделал ринопластику не только чтобы убрать горбинку, но и ради решения проблемы с затрудненным дыханием.

Фото: youtube.com/@YesNoYes Блогер Алексей Жидковский поделился в интервью на Youtube-канале YesNoYes фотографией до и после ринопластики

— У него адекватный запрос был. Сказал, что у него затрудненное дыхание, был удар и есть горбинка, хочет это всё подравнять. То есть минимальные изменения, чтобы было аккуратно, остался его нос, но, скажем так, вернуть ему форму, которую предполагала природа до травмы, и дыхание, — рассказал доктор «Известиям».

Мода на перетянутые лица, большую «надутую» грудь ушла, поэтому сейчас стало много переделок, отмечают эксперты. Но чрезмерное увлечение может привести к необратимым последствиям, как в случае с некоторыми западными звездами. Тогда вернуть естественный вид невозможно. Поэтому лучше подходить к этому делу разумно, пусть даже в обществе и перестали относиться к пластике с явным скепсисом.