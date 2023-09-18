Захарова назвала махинацией «игрища» Запада вокруг украинского зерна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 сентября назвала махинацией «игрища» Киева и Запада по теме украинского зерна.

Таким образом она прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что украинские власти подали иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших импорт украинской агропродукции.

«Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия? Мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств, сговорами на биржах», — заключила она.

Ранее в этот день глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киеву принципиально важно доказать, что отдельные государства не могут вводить запреты на импорт украинских товаров, именно поэтому руководство страны обратилось в ВТО.

Польша, Словакия и Венгрия приняли решение бойкотировать работу координационной платформы Еврокомиссии по решению проблемных вопросов, связанных с украинским зерном, из-за угроз Киева обратиться в ВТО. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Ее встречи проходили в Брюсселе, последняя состоялась ранее 18 сентября.

В мае Еврокомиссия (ЕК) запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров. Помимо этого, Венгрия, Польша и Словакия заявили о продлении эмбарго на ввоз украинского зерна на национальном уровне.