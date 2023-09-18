Трех участников банды Басаева будут судить за нападение на военных в 1999 году

Суд рассмотрит дело участников группы террориста Шамиля Басаева, об этом сообщил в своем Telegram-канале Следственный комитет России.

Каирбек Бакиев, Ильхан Канмурзаев и Эльдар Машаев обвиняются в участии в вооруженной банде и активном участии в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военнослужащих (ч. 2 ст. 209, ст. 279 УК РФ).

Следствием было установлено, что в июня-июле 1999 года указанные лица добровольно вступили в вооруженную группировку Басаева и Эмира Хаттаба, после чего приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В августе 1999 года на территории Ботлихского района Республики Дагестан вооруженная группа Басаева численностью не менее 1000 человек приняла участие в вооруженном мятеже с целью свержения конституционного строя. Группа боевиков вошла на территорию Дагестана и напала на военнослужащих, обеспечивающих безопасность. В ходе мятежа применялись автоматическое оружие, гранаты и взрывные устройства, установлено следствием в ходе расследования.

В результате прицельного обстрела, учиненного со стороны банды Басаева, были убиты 33 военнослужащих, 34 получили ранения различной степени.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи при поддержке ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников вооруженного нападения, скрывающихся от уголовного наказания.

23 июля в Минводах был задержан другой участник группы Басаева — Рустам Ярбулдыев. Следствие подозревает, что он также принимал участие в нападении на военнослужащих, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана.