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В Минводах задержали участника нападения банды Басаева на Дагестан в 1999 году

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Фото: ФСБ РФ
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Житель Ставропольского края Рустам Ярбулдыев задержан по подозрению в участии в нападении на Дагестан в 1999 году в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Кадры задержания 13 июня публикует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии следствия, в июне-июле 1999 года Ярбулдыев вступил в банду Басаева и Хаттаба и принял «активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений».

Кроме того, задержанный совершил посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, которые обеспечивали безопасность на территории Ботлихского района Дагестана, дополняется в сообщении Telegram-канала Следственного комитета (СК) РФ. В результате прицельного обстрела со стороны банды Басаева и Хаттаба были убиты 33 военнослужащих, еще 34 пострадали.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, сформирована доказательная база участия 46-летнего Ярбулдыева в этом нападении. Также известно, что подозреваемый был задержан в аэропорту Минвод. В СК добавили, что в настоящее время подозреваемый заключен под стражу, устанавливается его роль и совершенные действий в устойчивой вооруженной группе.

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Расследование этого и других преступлений северокавказских боевиков в конце 90-х и начале 2000-х проходит в рамках реализации принципа неотвратимости наказания.

6 апреля Следственный комитет (СК) России сообщил, что задержан житель Карачаево-Черкесской Республики Абдуллялим Джумагишиев, который состоял в отрядах террористов Басаева и Хаттаба. Следователи установили, что Джумагишиев вступил в 1998 году в состав банды, а в октябре 1999 года он также участвовал в боестолкновении. В результате массированного обстрела 15 российских солдат тогда погибли, 28 получили ранения.

Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года, общая численность исламистов, по разным данным, оценивается в 400-1500 человек. Боевики вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.

К концу месяца военные и внутренние войска смогли выбить боевиков и заставить их отступить обратно в Чечню. По оценке ФСБ, в ходе вторжения погибли более 280 военнослужащих, ранены были свыше 800.

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