Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в аварийном доме в ЯНАО

Три человека погибли в результате пожара в городе Ноябрьске. Об этом 18 сентября сообщает ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел в одном из жилых домов ранее ночью. К моменту, когда экстренные службы прибыли на место вызова, огонь охватил всю кровлю. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух детей и одного взрослого.

«В жилом доме зарегистрировано 48 человек, из них 12 детей. Год постройки — 1989. Дом признан аварийным, срок сноса — 2028 год», — отмечается в Telegram-канале МЧС.

К настоящему моменту пожар ликвидирован.

15 сентября стало известно, что при возгорании в частном доме в Спасском районе Рязанской области погибла пожилая женщина. Причины ЧП устанавливаются.