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Дацик пообещал победить Томпсона нокаутом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик заявил, что его бой с британцем Оли Томпсоном завершится нокаутом. Планами он поделился в четверг, 17 августа, с «Известиями» за день до предстоящего поединка.

По словам спортсмена, перед боем ему пришлось сбросить лишний вес, поскольку в поединке он собирается показать скорость.

«Работаем как всегда. Из особенного, наверное, появится скорость в данном противостоянии, поскольку пришлось очень похудеть, немного побегать. Я думаю, что в этом бою немножко покажу скорость», — отметил Дацик.

Он добавил, что поединок, по его мнению, закончится досрочно нокаутом. Боец напомнил, что намерен поквитаться со своим соперником за его победу над бойцом MMA Алексеем Олейником на турнире в мае.

«Если бой не закончится досрочно, Олейник меня не простит. Постараюсь завершить бой нокаутом», — сказал Дацик.

При этом он отметил, что Томпсон — соперник сильный и серьезный и имеет нокаутирующий удар.

«Так что нокаут по-любому будет. Надеюсь, в нем буду лежать не я, а отправлю туда соперника», — заключил спортсмен.

Бой состоится 18 августа в рамах турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве и станет главным поединком вечера.

Билеты можно приобрести по этой ссылке.

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Днем ранее участники турнира провели открытую тренировку. Свои навыки на ринге показали бойцы Вячеслав Дацик и Джефф Монсон, боксеры Эдгар Гукасян, Андрей Ефимов и Марк Петровский.

Соперник Дацика Томпсон предпочел уделить время занятиям с грушей. Также себя показал Олег Тактаров, сделавший ряд упражнений.

5 августа кикбоксер Вадим Апсит сообщил, что заметил значительное улучшение боксерских навыков Дацика перед предстоящим поединком с Томпсоном. Спортсмен также выразил надежду, что предстоящий бой будет интересным.

За день до этого российский боксер Эдуард Трояновский спрогнозировал победу Дацика в бою против Томпсона. По его словам, у Дацика больше шансов победить Томпсона, поскольку российский боксер в последнее время выходил чаще на ринг, чем его британский оппонент.

Похожее мнение высказал чуть ранее и чемпион мира по боксу Николай Валуев, который высоко оценил шансы Дацика в поединке с Томпсоном. По его словам, британцу будет в новинку соревноваться по правилам бокса, хотя и он, и Дацик достаточно опытны, чтобы не перейти к ударам ногами.

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