Названо количество оставшихся в России магазинов Uniqlo

В России осталось 10 магазинов японского бренда одежды Uniqlo, но на данный момент все они не работают. Об этом 16 августа рассказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.

Он отметил, что арендаторы получают плату за помещения, однако хотят сдать их отечественными или турецким брендам.

«До марта 2022 года на территории РФ работали 50 магазинов Uniqlo.<...> Сейчас, по нашим данным, осталось около 10 магазинов», — рассказала Шакиров «РИА Новости».

Кроме того, он рассказал, что некоторые помещения бренда арендовал бренд Lady & Gentleman под новую сеть Just Clothes. Другие площади заняли «Снежная королева», Melon Fashion Group, Gloria Jeans и Lime.

Uniqlo приостановил деятельность в России в марте 2022 года. При этой весной 2023 года в СМИ появилась информация, что компания якобы намерена покинуть РФ и продать российский бизнес. Бренд не подтвердил эти данные.

29 июня президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании третьего ежегодного форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в стране должна появиться целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов. Глава государства обратил внимание на то, что отечественные компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

Некоторые зарубежные компании с февраля 2022-го приостановили деятельность в РФ, объявили об уходе с российского рынка или сообщили о передаче активов на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.