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Машину разминирования «Листва» могут оснастить более мощной СВЧ-пушкой

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») 17 августа сообщил, что машину дистанционного разминирования (МДР) «Листва» могут оснастить более мощной СВЧ-пушкой для наиболее эффективного уничтожения современных мин с полупроводниковыми электронными элементами.

«Модернизация СВЧ-установки позволит увеличить плотность потока мощности излучаемого сигнала до порядка 10 Вт/см2 на расстоянии 50–80 м», — сообщили агентству ТАСС представители холдинга на форуме «Армия-2023».

Как уточнили в «Росэлектронике», модернизация повысит вероятность возникновения критических повреждений и выхода из строя самодельных взрывных устройств (СВУ), содержащих полупроводниковые электронные элементы.

В настоящий момент на рассмотрении находится вопрос перехода на безредукторный привод опорно-поворотного устройства СВЧ-установки для повышения точности позиционирования излучающей антенны по азимуту.

Помимо этого, «Листва» может получить автоматизированный комплекс видеонаблюдения.

«Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами, а также уничтожения инженерных боеприпасов и СВУ с электронными компонентами.

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Ранее в этот день специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») повысили эффективность противодействия зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» ракетам Storm Shadow.

Накануне научно-производственное предприятие (НПП) «Исток» имени Шокина» холдинга «Росэлектроника» представило на форуме «Армия-2023» многофункциональный мобильный комплекс (ММК) «Рать».

Также на «Армии-2023» были представлены российские танки, оснащенные комплексом радиоэлектронной защиты от FPV-дронов «Тритон». Отмечалось, что работа над ними велась в специализированном холдинге «Лаборатории ППШ». Управление «Тритоном» может осуществляться дистанционно с выносного пульта.

15 августа главный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» (СКБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») Сергей Абдулов сообщил, что самоходная противотанковая пушка 2С25М с учетом опыта применения бронетехники в зоне спецоперации получила в процессе модернизации противокумулятивные решетки.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

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