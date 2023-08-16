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На форуме «Армия-2023» показали бронеавтомобиль для борьбы с дронами

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Фото: РЕН ТВ
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Научно-производственное предприятие (НПП) «Исток» имени Шокина» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») представило на форуме «Армия-2023» многофункциональный мобильный комплекс (ММК) «Рать». О его особенностях 16 августа рассказал «Известиям» конструктор предприятия Сергей Старун.

«Задачи данного комплекса — это обнаружение, радиоподавление и физическое уничтожение малых беспилотных летательных аппаратов», — объяснил инженер.

Старун отметил, что на форуме продемонстрирован автомобиль, оснащенный дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой, стреляющей осколочными патронами, которые дистанционно подрываются перед дронами. При этом комплекс будет выпускаться в двух вариантах, уточнил конструктор.

Во втором исполнении вместо пушки на бронеавтомобиль будет установлен мощный лазер, уничтожающий дроны на расстоянии до полутора километров, рассказал Старун.

Также инженер добавил, что преимущество таких машин заключается в том, что для управления всем комплексом достаточно одного оператора, поскольку все элементы управления синхронизированы на одном рабочем месте.

Серийное производство ММК «Рать» начнется в первом квартале 2024 года. На данный момент произведено пять комплексов.

Тихий дрон: беспилотники и средства РЭБ стали главными хитами «Армии-2023»
Российскими разработками в области БПЛА и радиоэлектронной борьбы интересуются зарубежные заказчики

Ранее в этот день на «Армии-2023» были представлены российские танки, оснащенные комплексом радиоэлектронной защиты от FPV-дронов «Тритон». Отмечалось, что работа над ним велась в специализированном холдинге «Лаборатории ППШ». Управление «Тритоном» может осуществляться дистанционно с выносного пульта.

Также в этот день собеседник «Известий» в оборонном ведомстве рассказал, что на форуме «Армия-2023» в несколько раз по сравнению с предыдущими выставками выросло количество компаний, представляющих беспилотные летательные аппараты (БПЛА), малогабаритные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другое противодроновое оборудование.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

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