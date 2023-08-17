«Панцирь-С» стал эффективнее работать против ракет Storm Shadow

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») повысили эффективность противодействия зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» ракетам Storm Shadow. Об этом 17 августа сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителей холдинга на форуме «Армия-2023».

Как указали в холдинге, доработки ЗРПК «Панцирь-С» позволили повысить эффективность работы по «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, включая крылатую ракету Storm Shadow. Результаты боевого применения ЗРПК показали правильность принятых конструкторских решений.

Отмечается, что «Панцирь-С» разрабатывался задолго до начала спецоперации как универсальное средство защиты, в том числе от крылатых ракет.

Накануне Научно-производственное предприятие (НПП) «Исток» имени Шокина» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») представило на форуме «Армия-2023» многофункциональный мобильный комплекс (ММК) «Рать».

Также на «Армии-2023» были представлены российские танки, оснащенные комплексом радиоэлектронной защиты от FPV-дронов «Тритон». Отмечалось, что работа над ним велась в специализированном холдинге «Лаборатории ППШ». Управление «Тритоном» может осуществляться дистанционно с выносного пульта.

15 августа главный конструктор АО «Специальное конструкторское бюро машиностроения» (СКБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) Сергей Абдулов сообщил, что самоходная противотанковая пушка 2С25М с учетом опыта применения бронетехники в зоне спецоперации получила в процессе модернизации противокумулятивные решетки.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит с 14 по 20 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.