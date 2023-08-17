Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ

Минобороны России 16 августа подписало на форуме «Армия-2023» 11 госконтрактов с производителями вооружения и боеприпасов. Одним из знаковых стало соглашение на поставку новейших колесных гаубиц «Мальва». Они будут нести службу в недавно сформированной артиллерийской бригаде ВДВ, которая находится в зоне СВО. По словам экспертов, эти системы значительно увеличат огневую мощь десантников. Среди других новинок, представленных на «Армии-2023», — самоходный миномет «Дрок», экипировка ВКПО 3.0 и новые образцы стрелкового оружия.

Долгожданные контракты

На военно-техническом форуме «Армия-2023» 16 августа Минобороны РФ подписало 11 госконтрактов на сумму более 400 млрд рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

По его словам, в результате их выполнения в ВС РФ поступят более 2,5 тыс. новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

В числе подписанных документов — госконтракты на изготовление и поставку многофункционального робототехнического комплекса разминирования МРТК-Р «Уран-6», зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», 300-миллиметровых снарядов для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Одним из самых ожидаемых стал контракт на поставку новейших колесных гаубиц «Мальва». В дни форума эти системы впервые показали широкой публике.

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования (МРТК-Р) «Уран-6» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» на территории конгрессно-выставочного центра военно-патриотического парка «Патриот» Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, гаубицы «Мальва» поступят на вооружение артиллерийских бригад, в том числе и вновь сформированной артиллерийской бригады Воздушно-десантных войск. Помимо самих установок войска получат также специальные машины для обеспечения работы этих самоходок. В том числе транспортно-заряжающие и системы управления огнем, рассказали собеседники.

О формировании новой бригады ВДВ 2 августа сообщил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский. В своем поздравлении накануне Дня ВДВ он отмечал, что во время специальной военной операции была сформирована артиллерийская бригада этого рода войск, которая уже находится в зоне боевых действий.

Показано впервые

Колесная самоходная гаубица «Мальва» калибром 152 мм позволит повысить мобильность тяжелой артиллерии и скорость ухода машин с позиций, которая сегодня очень важна в условиях активности контрбатарейной работы противника.

152-миллиметровое орудие 2А64, которым оснащена «Мальва», аналогично тому, что используется на хорошо зарекомендовавшей себя в боях гусеничной артустановке «Мста-С». «Мальва» предназначена для уничтожения самых разных целей — от пехоты и техники на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на дальности до 24 км.

Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» во время демонстрации возможностей вооружения и военной техники на полигоне Алабино в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Мобильность гаубице обеспечит вездеходное шасси Брянского автомобильного завода БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8. Открытая установка «Мальвы» без дополнительной бронезащиты или башни позволила облегчить машину. С боекомплектом в 30 снарядов ее вес составляет 32 т. Это на четверть легче гусеничной «Мста-С» с таким же орудием.

— Колесная формула — это большая скорость, большая мобильность по сравнению с гусеничной техникой, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Есть нововведения, связанные с дальностью стрельбы. Гусеничных машин сейчас мало и на Западе. Они хорошо перемещаются по дорогам. Высокая мобильность означает, что можно оперативно покинуть огневые позиции. Скорострельность у «Мальвы» повышена, насколько я знаю. То есть это оружие как раз для десантников. Она менее тяжелая, в отличие от гусеничной САУ. У ВДВ самые главные орудия были «Спрут», «Нона», а теперь будет большего калибра, это все-таки 152 мм.

Посетители у самоходного миномета «Дрок» на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ» К-4386, представленного в экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Еще одна модель, которую ожидают на передовой, — 82-миллиметровый самоходный миномет «Дрок» на базе минозащищенного бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». Машина может действовать и как самоходное орудие, ведя огонь из миномета, установленного в башне, и как средство транспортировки: ствол легко снять и установить на сошки и плиту.

Новый 82-миллиметровый миномет кроме обычных боеприпасов может использовать и новые удлиненные мины с усиленным зарядом. Это позволяет вести огонь «по-пушечному» — прямой наводкой в качестве штурмового орудия. Такая универсальная САУ переднего края может заменить сразу несколько популярных в войсках вариантов установки различных старых образцов орудий на распространенные платформы.

Экипировка

Изменяются оружие и снаряжение военнослужащих. Вслед за летним комплектом формы ВКПО 3.0 в войска готовится поставка демисезонных и зимних слоев новой формы. Также предполагается поставка нового модульного комплекта индивидуальной бронезащиты. Его основными преимуществами стала повышенная площадь противоосколочной защиты, что важно для условий СВО, где основным средством поражения остается артиллерия.

Военный камуфляж на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На прошлой неделе президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал в интервью «Известиям», что ВКПО 3.0 — результат нескольких лет плотной работы компании.

— Мы его изначально создавали для нужд подразделений специального назначения, — отметил он. — Потом, когда возникла серьезная потребность и резко увеличился объем закупаемого обмундирования, мы предложили наши разработки Министерству обороны. Сейчас идет войсковая эксплуатация большой серийной партии, она показывает хороший результат. Превалируют позитивные отзывы. В нашем комплекте пользователям нравятся прежде всего эргономика, качество материала и пошива. Мы очень плотно работаем с заказчиком и будем наращивать объемы производства.

Другие новинки

Ожидаются перемены также в стрелковом оружии. Очередное, третье поколение автомата АК-12 получило множество изменений по опыту применения в ходе СВО, как мелких, так и достаточно значимых. Также представлена новая снайперская винтовка СВЧ, уже серийно производящаяся. Впервые в ВС РФ снайперская винтовка поставляется сразу с комплектом всего современного дополнительного оборудования и снаряжения, включая сошки, прибор бесшумной стрельбы, рюкзак и многое другое.

Посетители у стенда концерна «Калашников» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Среди инженерной техники на форуме представлена новая модель универсальной боевой инженерной машины УБИМ на базе танка Т-90. Она предназначена для преодоления мощных инженерных заграждений, которые устанавливает противник на своих подготовленных линиях обороны. Машина снабжена не только мощной броней, но и современной динамической защитой, поэтому сможет действовать в передовых порядках бронетехники при наступлении. Новейший универсальный инструмент, установленный на УБИМ, позволяет преодолевать практически все распространенные виды противотанковых заграждений.