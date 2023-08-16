Экс-офицер США назвал пропагандой публикацию CNN кадров атаки Крымского моста

Американский телеканал CNN решил сохранить видео июльской атаки украинскими морскими дронами по Крымскому мосту на долгий срок, чтобы «выпускать пропаганду». Такое мнение 16 августа выразил «Известиям» бывший офицер США Джон Дуган.

Дуган отметил, что в CNN осознают, что спецоперация России по защите Донбасса идет успешно, поэтому, по его мнению, телеканал и сохранил видео, чтобы в дальнейшем использовать его в целях пропаганды.

Военный вместе с тем обратил внимание на то, что Вашингтон устраивает провокации для продолжения конфликта, поскольку заинтересован в этом.

«Чем больше людей будет гибнуть на Украине, тем больше денег они заработают», — сказал он, подчеркнув, что США продолжат оказывать поддержку Украине до тех пор, пока могут «заработать на смертях украинцев».

Кроме того, Дуган указал, что в Киеве осознают неизбежный проигрыш, поэтому и прибегают к террористическим атакам.

Ранее в этот день телеканал CNN опубликовал видео совершенной в июле Киевом атаки на Крымский мост, уточнив при этом, что запись передала Служба безопасности Украины (СБУ). Материалы позволяют увидеть момент перед ударом морским дроном по мосту.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

Позже, 3 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил причастность СБУ к двум терактам на Крымском мосту.

Первая атака произошла 8 октября 2022 года, тогда часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика. Тогда взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета. В результате инцидента погибли четыре человека.