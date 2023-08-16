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Российский авторынок в июле поднялся на пятое место в европейском рейтинге

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Фото: Global Look Press/news.ru/Sergey Bulkin
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По итогам июля российский рынок автомобилей вернулся на пятое место среди европейских площадок. В июне Россию сместила на шестое место Испания. Об этом 16 августа сообщают аналитики «Автостата».

Больше всего автомобилей в Европе с большим отрывом продали в ФРГ ― 243 277 авто. На втором месте расположилась Великобритания, где реализовали 143 921 новую машину, что стало лучшим результатом страны с июля 2020 года, однако эти показатели до сих пор не достигли допандемийных продаж 2019 года. Сейчас авторынок Великобритании отстает от результатов четырехлетней давности на 28%.

Тройку лидеров по продажам новых машин в Европе замыкает Франция, где за второй месяц лета продали 128 947 автомобилей. На четвертом месте ― Италия (119 207 авто).

На пятом месте оказался российский рынок новых авто, где в июле реализовали 95 654 машины, что в 2,7 раза больше к июлю 2022 года.

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Ранее, 11 августа, аналитики «Автостата» сообщили, что в I полугодии 2023 года российский рынок подержанных легких коммерческих авто (LCV) увеличился на 16%. Всего в период с января по июнь в стране приобрели 194,8 LCV с пробегом.

Более 40% от этого числа (79,1 тыс. авто) пришлось на автомобили Горьковского автозавода (ГАЗ), на втором месте расположились LCV Ульяновского автозавода (УАЗ) ― 15,1 тыс. машин. Также в рейтинг самых популярных марок на рынке подержанных LCV вошли Volkswagen (12,6 тыс. шт.), Ford (11,5 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (10,5 тыс. шт.).

Самая популярная модель LCV на вторичке ― ГАЗ-3302, которых в первом полугодии продали 43,9 тыс. экземпляров. Вторая по популярности модель ― Gazelle NEXT с результатом 13,5 тыс. экземпляров.

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