По суду дороже: у страховщиков ОСАГО растет доля нестраховых расходов

Расходы страховых компаний, связанные с исполнением страховыми компаниями судебных решений по ОСАГО, почти в два раза превышают размер компенсации по автогражданке. С прошлого лета судебные издержки выросли на 10%, а за последние два года — почти на треть. Это связано с занижением страховщиками размеров выплат, из-за чего за получением страховки в полном объеме приходится обращаться в суд, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

«Автоюристы» активизировались

На каждый выплаченный страховщиками по ОСАГО рубль компенсации в виде основной суммы страховой выплаты в среднем по стране приходится 1,92 рубля штрафов, пеней и неустоек. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Он отметил, что по итогам прошлого года на каждый рубль страховой выплаты по суду показатель составлял 1,75 рубля неустоек, пеней и штрафов, а в 2021 году — 1,5 рубля.

— Динамика роста этого показателя вновь указывает на проблему со страховыми мошенниками и недобросовестными «автоюристами», на которую неоднократно обращали внимание РСА и страховое сообщество, — отметил президент РСА.

Фото: ТАСС/Андрей Титов

По данным союза, на данный момент почти во всех регионах страны данный показатель превышает единицу, а более чем в 30 субъектах Федерации он больше двух. В организации считают, что это может свидетельствовать об активности так называемых автоюристов. Как правило, обычный автовладелец не имеет отношения к этим «сверхдоходам», для него ДТП заканчивается подписанием договора цессии.

— Автовладельцам нужно быть внимательнее, так как штрафы, пени и неустойки подлежат обложению 13-процентным налогом на доходы, и автомобилисты могут столкнуться с требованиями со стороны налоговой об уплате налогов с прибыли, полученной на самом деле «автоюристом», — напоминает Евгений Уфимцев.

4:1 в пользу водителей

По данным РСА, регионами-лидерами с максимальной долей накладных расходов в судебных выплатах по ОСАГО являются Приморский край (4,01 рубля штрафов, пеней и неустоек на каждый рубль страховой выплаты), республики Хакасия (3,80 рубля) и Марий Эл (3,77 рубля). Далее следуют Новосибирская и Ленинградская области с показателями в 3,45 и 3,24 рубля соответственно, а также Камчатский край (3,17 рубля). Замыкают своеобразный топ-10 Калужская (3 рубля), Владимирская (2,91 рубля), Тамбовская (2,82 рубля) и Амурская (2,71 рубля) области.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Кроме того, в список регионов, где на каждый рубль страховой выплаты приходилось более 2 рублей штрафов и неустоек, входят Архангельская, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Кемеровская, Курская, Магаданская, Мурманская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Смоленская и Тверская области. Также этот показатель более 2 рублей отмечается в Алтайском и Хабаровском краях, республиках Алтай, Башкирия, Бурятия, Тыва, Чеченской Республике и Севастополе.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Наибольшее число судебных дел, связанных с ОСАГО, с прошлого июля зафиксированы в Марий Эл (3091), Приморском крае (2236), Новосибирской (1848), Владимирской (795), Калужской (598), Тамбовской (248), Ленинградской (226) и Амурской (219) областях, а также на Камчатке (424) и в Хакасии (174). Всего в стране с середины прошлого года страховые компании исполнили 65 620 судебных решений, связанных с ОСАГО, отметили в РСА. Вместе с тем за первое полугодие средняя выплата по автогражданской ответственности составила 84 778 рублей, что на 18% выше среднего размера компенсации за аналогичный период прошлого года (71 606 рублей).

Платите больше

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что рост судебных издержек в автогражданке в первую очередь связан с занижением размера выплат владельцам разбитых автомобилей, в результате чего им приходится обращаться в суд. При этом речь идет не о мошеннических действиях, как их считают в РСА, а об исполнении законных решений суда, отмечает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

— Автомобилист, не согласный с размером выплаты по ОСАГО, обращается за защитой своих прав в суд, который выносит решение. Законом определен порядок и размер начисления штрафов, пеней и неустоек за несвоевременную выплату страхового возмещения, а также за отказ от добровольного выполнения страховщиком обоснованных претензий автовладельца. С мошенничеством это не имеет ничего общего, — заявил «Известиям» адвокат.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

При этом он отмечает, что значительное число обращений автовладельцев в суды свидетельствует также о неэффективной работе финансового омбудсмена, который, согласно требованиям законодательства, должен помочь в досудебном урегулировании споров со страховой компанией.

С ним согласен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Практика показывает, что институт финомбудсменов фактически служит барьером между потерпевшим автовладельцем и страховщиком.

Лидерство Приморья в своеобразном антирейтинге, составленном РСА, он объясняет одной из самых сложных в стране ситуаций с ОСАГО.

— Здесь отмечаются серьезные проблемы с доступностью полисов. Одновременно там плохо получается занижать выплаты, поскольку многих японских праворульных моделей нет в справочниках РСА с заниженными ценами на запчасти, а также нет и китайских аналогов деталей. В итоге нередко занижение размера компенсации происходит за счет того, что эксперты страховых компаний просто не включают в калькуляцию ущерба те или иные повреждения, не учитывают определенный вид ремонта, — заявил «Известиям» вице-президент НАС.

В результате всё, что страховые компании недоплатили потерпевшим, водители забирают через суд вместе с неустойками и пенями. По его мнению, снизить судебные издержки страховщики могут только одним способом — начав выплачивать по ОСАГО адекватные суммы компенсаций, которые позволят без дополнительных вложений отремонтировать разбитую машину.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Политика страховщиков в отношении ОСАГО рассчитана на то, что далеко не каждый владелец поврежденного автомобиля пойдет в суд, тем более на этом пути ему еще необходимо преодолеть «фильтр» в виде финансового омбудсмена. В итоге, как показывают данные самих страховых компаний, всё больше водителей отказываются от покупки автогражданки: зачем нужна страховка, если для нормального ремонта придется судиться? — считает эксперт.