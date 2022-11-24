Депутаты обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить механизм работы системы обязательного страхования автогражданской ответственности — ОСАГО. Обращение на имя главы силового ведомства Игоря Краснова написал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. «Известия» ознакомились с копией письма. Его подлинность подтвердили в аппарате партии.

По мнению Сергея Миронова, по ОСАГО системно не выплачивают определенную федеральным законом и документами ЦБ долю страховой премии, непосредственно предназначенную для возмещения ущерба в случае ДТП. Это не меньше 80% от стоимости полиса, указал в письме депутат.

Аналогичное требование содержится и в указе ЦБ «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: 77% премии идет на обеспечение текущих страховых возмещений, 3% — на резервы по компенсациям, 20% — на администрирование процедур оформления страховки.

Но фактически на ремонты по ОСАГО в 2020 году было направлено только 58,6% от собранных страховщиками премий по всем заключенным за год договорам автогражданки (135,8 млрд рублей из 231,7 млрд), в 2021-м — 63,8% (150,8 млрд из 236 млрд), следует из письма. Там не уточнено, куда направлены оставшиеся суммы сборов.

Хотя у страховщиков сформированы резервы по выплатам, ЦБ летом вновь решил расширить тарифный коридор по ОСАГО на 26%, что уже привело к удорожанию полисов для большинства автовладельцев, сказано в обращении.

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Полис чудес: Генпрокуратуру попросили проверить механизм ОСАГО