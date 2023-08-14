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Три четверти россиян в 2023 году сделали выбор в пользу машин с пробегом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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По итогам исследования, проведенного среди 2 тыс. российских автовладельцев, которые приобретали или продавали автомобиль в последние шесть месяцев 2023 года либо планируют приобрести или продать авто в ближайшие полгода, стало известно, что 75% респондентов делают выбор в пользу автомобилей с пробегом. Об этом 14 августа сообщили аналитики сервиса «Автохаб» (проект Avito) в ходе конференции «Дагестанская NADA 2023».

По словам экспертов, в минувшем июле спрос на подержанные авто вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, оказалось, что за год набрал обороты тренд на покупку автомобиля у продавца из другого населенного пункта: так сделали 38% покупателей авто с пробегом и 36% покупателей новых авто.

Также аналитики выяснили, 30% новоиспеченных владельцев машины с пробегом впервые приобрели автомобиль этого сегмента. Для сравнения, в прошлом году таких автовладельцев было 26%. Еще 19% изначально планировали купить новую машину, но остановили свой выбор на авто с пробегом.

В 2023 году средняя стоимость подержанной машины выросла на 30%, из-за чего за последние полгода существенно сократилась доля предложений по цене до 1 млн рублей.

Кроме того, за последний год увеличилось число тех, кто впервые продает свой автомобиль. Например, наибольший прирост объявлений в прошлом июле год к году наблюдался сегменте от 5 млн рублей, что на 45% больше, чем в 2022 году.

Чуть более половины (51%) продавцов-новичков — из Москвы и Санкт-Петербурга, а 33% — это мужчины в возрасте от 20 до 29 лет. Что касается гендерной статистики покупателей, согласно ответам респондентов, 60% машин на вторичном рынке приобретают мужчины.

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Ранее, 11 августа, аналитики «Автостата» сообщили, что в I полугодии 2023 года российский рынок подержанных легких коммерческих авто (LCV) увеличился на 16%. Всего в период с января по июнь в стране приобрели 194,8 LCV с пробегом.

Более 40% от этого числа (79,1 тыс. авто) пришлось на автомобили Горьковского автозавода (ГАЗ), на втором месте расположились LCV Ульяновского автозавода (УАЗ) ― 15,1 тыс. машин. Также в рейтинг самых популярных марок на рынке подержанных LCV вошли Volkswagen (12,6 тыс. шт.), Ford (11,5 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (10,5 тыс. шт.).

Самая популярная модель LCV на вторичке ― ГАЗ-3302, которых в первом полугодии продали 43,9 тыс. экземпляров. Вторая по популярности модель ― Gazelle NEXT с результатом 13,5 тыс. экземпляров.

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