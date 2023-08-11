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Вторичный рынок LCV в России вырос на 16% в первом полугодии

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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По итогам первых шести месяцев 2023 года российский рынок подержанных легких коммерческих авто (LCV) увеличился на 16%. Всего в период с января по июнь в стране приобрели 194,8 LCV с пробегом, сообщают 11 августа аналитики «Автостата».

Более 40% от этого числа (79,1 тыс. авто) пришлось на автомобили Горьковского автозавода (ГАЗ), на втором месте расположились LCV Ульяновского автозавода (УАЗ) ― 15,1 тыс. машин. Также в рейтинг самых популярных марок на рынке подержанных LCV вошли Volkswagen (12,6 тыс. шт.), Ford (11,5 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (10,5 тыс. шт.).

Самая популярная модель LCV на «вторичке» ― ГАЗ-3302, которых в первом полугодии продали 43,9 тыс. экземпляров. Вторая по популярности модель ― Gazelle NEXT с результатом 13,5 тыс. экземпляров.

Самая популярная иномарка среди LCV с пробегом ― Ford Transit с результатом 10,3 тыс. проданных авто. Кроме того, в список лидирующих моделей вошли ГАЗ-2705 и Nissan Serena/Vanette (7,3 тыс. и 6,2 тыс. авто соответственно).

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Ранее, 18 июля, аналитики агентства «Автостат» сообщили, что более 90% продаваемых в России легких коммерческих авто (LCV) принадлежат отечественным брендам.

По данным экспертов, в период с 10 по 16 июля этого года 91,2% проданных авто сегмента LCV были выпущены российскими производителями под собственными брендами. На долю корейских автобрендов за этот же период пришлось 3,2% от общего числа, немецких марок ― 2,7%, китайских ― 1,1%, а у производителей из других стран эти показатели не превысили 1%.

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