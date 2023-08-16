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Турция продолжит обсуждать с ООН и Западом возобновление зерновой сделки
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Турция продолжит обсуждать с ООН и Западом возобновление зерновой сделки

«РИА Новости»: Турция обсуждает с ООН и Западом возобновление зерновой сделки
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Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Переговоры Турции и США по альтернативам зерновой сделки были на уровне предложений и обсуждений, но Анкара продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы инициативы. Об этом в среду, 16 августа, сообщил источник «РИА Новости», участвующий в переговорах в турецкой столице.

Таким образом собеседник прокомментировал информацию газеты The Wall Street Journal о том, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта зерна после прекращения сделки.

«Это были предложения со стороны Запада, в частности США. Пока всё было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана пока нет», — уточнил источник.

По его словам, Турция продолжает усилия для возобновления работы черноморской инициативы. Он также отметил, что Анкара находится в постоянном контакте с Москвой.

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Ранее, 25 июля, представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсия сообщила, что Евросоюз (ЕС) обсуждает с Украиной альтернативные Черному морю пути вывоза зерна, дискуссии ведутся и о пути через порты Прибалтики.

Минобороны России сообщало, что начиная с 0:00 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения». Это решение было принято в связи с прекращением черноморской зерновой инициативы.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле в июле 2022 года. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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